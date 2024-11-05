На праздничном столе этот салат произведет фурор: роскошная закуска, можно ставить вместо торта (видео)
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Прекрасный вариант, когда хочется поставить на стол что-то оригинальное
Праздничные салаты – это отдельная страница кулинарии. Мы делились рецептом яркой закуски с ананасом и курицей. Теперь рассказываем, как приготовить красивый салат с красной рыбой.
Он выглядит очень эффектно и произведет фурор на любом праздничном столе. Рецептом поделились в инстаграмм-блоге koolinar_info.
Ингредиенты:
- 300 г слабосоленой семги
- 3 вареных яйца
- 4 плавленые сырки
- 1 средний огурец
- 2 небольших авокадо (или 1 средний)
- соль, перец
- 100-130 г майонеза
- кунжут
Способ приготовления:
- Яйца отвариваем вкрутую. Когда остынут, чистим от скорлупы.
- Плавленые творожки нужно положить в морозильную камеру на 10 минут. Затем их будет легко потереть на терке.
- Выкладываем половину сырков первым слоем. Делаем сеточку из майонеза.
- Крошим огурец кубиком и выкладываем его следующим слоем. Снова добавляем майонез.
- На терке натираем яйца. Выкладываем их, добавляем соль, перец и майонез.
- Следующим слоем кладем половину красной рыбки. На нее отдельным слоем выкладываем авокадо, перетертое с солью и перцем.
- Делаем сеточку из майонеза и выкладываем вторую половину сыра. Финальный завершающий слой – красная рыба.
Салат выходит не только вкусным, но и очень красивым. Также мы рассказывали, как приготовить буженину дома.