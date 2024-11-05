На праздничном столе этот салат произведет фурор: роскошная закуска, можно ставить вместо торта (видео)

Прекрасный вариант, когда хочется поставить на стол что-то оригинальное

Праздничные салаты – это отдельная страница кулинарии. Мы делились рецептом яркой закуски с ананасом и курицей. Теперь рассказываем, как приготовить красивый салат с красной рыбой.

Он выглядит очень эффектно и произведет фурор на любом праздничном столе. Рецептом поделились в инстаграмм-блоге koolinar_info.

Ингредиенты:

300 г слабосоленой семги

3 вареных яйца

4 плавленые сырки

1 средний огурец

2 небольших авокадо (или 1 средний)

соль, перец

100-130 г майонеза

кунжут

Способ приготовления:

Яйца отвариваем вкрутую. Когда остынут, чистим от скорлупы. Плавленые творожки нужно положить в морозильную камеру на 10 минут. Затем их будет легко потереть на терке. Выкладываем половину сырков первым слоем. Делаем сеточку из майонеза. Крошим огурец кубиком и выкладываем его следующим слоем. Снова добавляем майонез. На терке натираем яйца. Выкладываем их, добавляем соль, перец и майонез. Следующим слоем кладем половину красной рыбки. На нее отдельным слоем выкладываем авокадо, перетертое с солью и перцем. Делаем сеточку из майонеза и выкладываем вторую половину сыра. Финальный завершающий слой – красная рыба.

Салат выходит не только вкусным, но и очень красивым. Также мы рассказывали, как приготовить буженину дома.