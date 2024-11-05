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На праздничном столе этот салат произведет фурор: роскошная закуска, можно ставить вместо торта (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Вкусный и красивый салат
Вкусный и красивый салат. Фото Колаж Телеграфу

Прекрасный вариант, когда хочется поставить на стол что-то оригинальное

Праздничные салаты – это отдельная страница кулинарии. Мы делились рецептом яркой закуски с ананасом и курицей. Теперь рассказываем, как приготовить красивый салат с красной рыбой.

Он выглядит очень эффектно и произведет фурор на любом праздничном столе. Рецептом поделились в инстаграмм-блоге koolinar_info.

Ингредиенты:

  • 300 г слабосоленой семги
  • 3 вареных яйца
  • 4 плавленые сырки
  • 1 средний огурец
  • 2 небольших авокадо (или 1 средний)
  • соль, перец
  • 100-130 г майонеза
  • кунжут

Способ приготовления:

  1. Яйца отвариваем вкрутую. Когда остынут, чистим от скорлупы.
  2. Плавленые творожки нужно положить в морозильную камеру на 10 минут. Затем их будет легко потереть на терке.
  3. Выкладываем половину сырков первым слоем. Делаем сеточку из майонеза.
  4. Крошим огурец кубиком и выкладываем его следующим слоем. Снова добавляем майонез.
  5. На терке натираем яйца. Выкладываем их, добавляем соль, перец и майонез.
  6. Следующим слоем кладем половину красной рыбки. На нее отдельным слоем выкладываем авокадо, перетертое с солью и перцем.
  7. Делаем сеточку из майонеза и выкладываем вторую половину сыра. Финальный завершающий слой – красная рыба.

Салат выходит не только вкусным, но и очень красивым. Также мы рассказывали, как приготовить буженину дома.

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#Рецепт #Салат #Закуска #Красная рыба