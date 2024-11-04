Фантастичне поєднання: цей салат зі святкового столу зметуть першим (відео)
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Цей салат подобається всім
Салати з куркою — це смачно, ситно, можна як просто перекусити, так і на святковий стіл поставити. Ми ділились рецептом смачного салату з сухариками. Тепер розповідаємо, як приготувати закуску з оригінальним поєднанням — курки з ананасом.
Рецептом на своєму ютуб-каналі поділився кухар та ресторатор Євген Клопотенко. Це поєднання інгредієнтів створює вдалий баланс смаків: хрумка золотава курочка, кисло-солодкий ананас та ніжна вершкова заправка.
Інгредієнти:
- Куряча грудка — 2 шт
- Панірувальні сухарі — 50 г
- Яйця — 2 шт
- Борошно — 50 г
- Консервований ананас кільцями — 1 банка
- Томати чері — 150 г
- Сметана — 150 г
- Вершкове масло — 50 г
- Цибуля синя — 1 шт
- Кріп — до смаку
- Сіль та перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Грудки наріжте на смужки. Посоліть та поперчіть до смаку.
- Підготуйте три тарілки — в одну насипте борошна, в іншій збийте підсолені яйця, а в третю пересипте панірувальні сухарі. В такому ж порядку обваляйте в підготовленому паніруванні смужки — борошно, яйця, сухарі.
- Розігрійте олію на пательні. Запаніровані шматочки курки обсмажте з обох боків до золотистої скоринки. Викладіть на паперові серветки.
- Шматочки ананаса обсмажте з обох сторін на гриль-пательні. Томати чері розріжте навпіл, а цибулю наріжте тоненькими напівкільцями.
- Для соусу сметану заправте подрібненим кропом. Шматочки м’яса викладіть на таріль, додайте ананас, помідори та цибулю. Полийте все сметановою заправкою — і можна подавати.
Цей салат подається теплим. Він смачний та ароматний. Також ми ділились рецептом смачного паштету з курки.