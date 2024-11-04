Фантастичне поєднання: цей салат зі святкового столу зметуть першим (відео)

Цей салат подобається всім

Салати з куркою — це смачно, ситно, можна як просто перекусити, так і на святковий стіл поставити. Ми ділились рецептом смачного салату з сухариками. Тепер розповідаємо, як приготувати закуску з оригінальним поєднанням — курки з ананасом.

Рецептом на своєму ютуб-каналі поділився кухар та ресторатор Євген Клопотенко. Це поєднання інгредієнтів створює вдалий баланс смаків: хрумка золотава курочка, кисло-солодкий ананас та ніжна вершкова заправка.

Інгредієнти:

Куряча грудка — 2 шт

Панірувальні сухарі — 50 г

Яйця — 2 шт

Борошно — 50 г

Консервований ананас кільцями — 1 банка

Томати чері — 150 г

Сметана — 150 г

Вершкове масло — 50 г

Цибуля синя — 1 шт

Кріп — до смаку

Сіль та перець — до смаку

Спосіб приготування:

Грудки наріжте на смужки. Посоліть та поперчіть до смаку. Підготуйте три тарілки — в одну насипте борошна, в іншій збийте підсолені яйця, а в третю пересипте панірувальні сухарі. В такому ж порядку обваляйте в підготовленому паніруванні смужки — борошно, яйця, сухарі. Розігрійте олію на пательні. Запаніровані шматочки курки обсмажте з обох боків до золотистої скоринки. Викладіть на паперові серветки. Шматочки ананаса обсмажте з обох сторін на гриль-пательні. Томати чері розріжте навпіл, а цибулю наріжте тоненькими напівкільцями. Для соусу сметану заправте подрібненим кропом. Шматочки м’яса викладіть на таріль, додайте ананас, помідори та цибулю. Полийте все сметановою заправкою — і можна подавати.

Цей салат подається теплим. Він смачний та ароматний. Також ми ділились рецептом смачного паштету з курки.