Краще, ніж звичайні сінабони: рецепт шалено смачної домашньої випічки (відео)

Апетитні лимонні булочки

Ніжні сінабони — це осіння випічка, що захопила кулінарні блоги. Ми ділились чудовим рецептом гарбузових булочок. Тепер розповідаємо, як приготувати апетитні лимонні булки.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Каріна Костенко. Лимонна випічка виходить дуже ароматною і смачною.

Інгредієнти:

150 г теплого молока

1 ч.л. з гіркою дріжджів

0,5 ч.л. цукру

300 г борошна

пару дрібок солі

12 г цукру

1 яйце (збите)

55 г розм'якшеного масла

пару дрібок ванільного цукру

цедра 1 лимону

Для начинки:

55 г розм'якшеного вершкового масла

100 г цукру

цедра 1 лимону

15 г лимонного соку

дрібка солі

30 г вершків (залити булки перед розстоюванням)

Для глазурі:

28 г м'якого масла

55 г вершкового сиру

50 г цукрової пудри

цедра половини лимону

2 ч.л. лимонного соку

Спосіб приготування:

У теплому молоці розведіть дріжджі і половину ложки цукру. Залиште на 10 хвилин — потрібно, щоб з'явилась пінка. Окремо поєднайте борошно, цукор і сіль. Перемішайте, додайте всі інші інгредієнти та влийте опару. Масу замішайте у еластичне нелипке тісто. Вимішуйте, доки тісто перестане липнути — борошно не додавайте. Залиште тісто на 1-2 години, доки воно не збільшиться вдвічі в об’ємі. Для начинки поєднайте всі інгредієнти (окрім вершків). Для глазурі також поєднайте всі інгредієнти. Коли тісто підійде вдвічі, розкатайте його в прямокутник. Змастіть начинкою та згорніть в рулетик. Розріжте рулетик на 6 частин. Викладіть у змащену маслом форму так, щоб між ними було місце. Накрийте харчовою плівкою і залиште на годину. Потім переставте їх в духовку, розігріту до 175 градусів на 25 хвилин. Коли трохи охолонуть, змащуємо глазуррю.

Це дуже ароматно і смачно. Також ми ділились рецептом смачного медового пирога з чорносливом.