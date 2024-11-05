Краще, ніж звичайні сінабони: рецепт шалено смачної домашньої випічки (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Апетитні лимонні булочки
Ніжні сінабони — це осіння випічка, що захопила кулінарні блоги. Ми ділились чудовим рецептом гарбузових булочок. Тепер розповідаємо, як приготувати апетитні лимонні булки.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка Каріна Костенко. Лимонна випічка виходить дуже ароматною і смачною.
Інгредієнти:
- 150 г теплого молока
- 1 ч.л. з гіркою дріжджів
- 0,5 ч.л. цукру
- 300 г борошна
- пару дрібок солі
- 12 г цукру
- 1 яйце (збите)
- 55 г розм'якшеного масла
- пару дрібок ванільного цукру
- цедра 1 лимону
Для начинки:
- 55 г розм'якшеного вершкового масла
- 100 г цукру
- цедра 1 лимону
- 15 г лимонного соку
- дрібка солі
- 30 г вершків (залити булки перед розстоюванням)
Для глазурі:
- 28 г м'якого масла
- 55 г вершкового сиру
- 50 г цукрової пудри
- цедра половини лимону
- 2 ч.л. лимонного соку
Спосіб приготування:
- У теплому молоці розведіть дріжджі і половину ложки цукру. Залиште на 10 хвилин — потрібно, щоб з'явилась пінка.
- Окремо поєднайте борошно, цукор і сіль. Перемішайте, додайте всі інші інгредієнти та влийте опару.
- Масу замішайте у еластичне нелипке тісто. Вимішуйте, доки тісто перестане липнути — борошно не додавайте. Залиште тісто на 1-2 години, доки воно не збільшиться вдвічі в об’ємі.
- Для начинки поєднайте всі інгредієнти (окрім вершків). Для глазурі також поєднайте всі інгредієнти.
- Коли тісто підійде вдвічі, розкатайте його в прямокутник. Змастіть начинкою та згорніть в рулетик.
- Розріжте рулетик на 6 частин. Викладіть у змащену маслом форму так, щоб між ними було місце. Накрийте харчовою плівкою і залиште на годину.
- Потім переставте їх в духовку, розігріту до 175 градусів на 25 хвилин. Коли трохи охолонуть, змащуємо глазуррю.
Це дуже ароматно і смачно. Також ми ділились рецептом смачного медового пирога з чорносливом.