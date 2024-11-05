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Краще, ніж звичайні сінабони: рецепт шалено смачної домашньої випічки (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Чудовий рецепт домашньої випічки
Чудовий рецепт домашньої випічки. Фото Скриншот з відео

Апетитні лимонні булочки

Ніжні сінабони — це осіння випічка, що захопила кулінарні блоги. Ми ділились чудовим рецептом гарбузових булочок. Тепер розповідаємо, як приготувати апетитні лимонні булки.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Каріна Костенко. Лимонна випічка виходить дуже ароматною і смачною.

Інгредієнти:

  • 150 г теплого молока
  • 1 ч.л. з гіркою дріжджів
  • 0,5 ч.л. цукру
  • 300 г борошна
  • пару дрібок солі
  • 12 г цукру
  • 1 яйце (збите)
  • 55 г розм'якшеного масла
  • пару дрібок ванільного цукру
  • цедра 1 лимону

Для начинки:

  • 55 г розм'якшеного вершкового масла
  • 100 г цукру
  • цедра 1 лимону
  • 15 г лимонного соку
  • дрібка солі
  • 30 г вершків (залити булки перед розстоюванням)

Для глазурі:

  • 28 г м'якого масла
  • 55 г вершкового сиру
  • 50 г цукрової пудри
  • цедра половини лимону
  • 2 ч.л. лимонного соку

Спосіб приготування:

  1. У теплому молоці розведіть дріжджі і половину ложки цукру. Залиште на 10 хвилин — потрібно, щоб з'явилась пінка.
  2. Окремо поєднайте борошно, цукор і сіль. Перемішайте, додайте всі інші інгредієнти та влийте опару.
  3. Масу замішайте у еластичне нелипке тісто. Вимішуйте, доки тісто перестане липнути — борошно не додавайте. Залиште тісто на 1-2 години, доки воно не збільшиться вдвічі в об’ємі.
  4. Для начинки поєднайте всі інгредієнти (окрім вершків). Для глазурі також поєднайте всі інгредієнти.
  5. Коли тісто підійде вдвічі, розкатайте його в прямокутник. Змастіть начинкою та згорніть в рулетик.
  6. Розріжте рулетик на 6 частин. Викладіть у змащену маслом форму так, щоб між ними було місце. Накрийте харчовою плівкою і залиште на годину.
  7. Потім переставте їх в духовку, розігріту до 175 градусів на 25 хвилин. Коли трохи охолонуть, змащуємо глазуррю.

Це дуже ароматно і смачно. Також ми ділились рецептом смачного медового пирога з чорносливом.

Теги:
#Рецепт #Лимон #Випічка #Десерт