Лучше, чем обычные синабоны: рецепт безумно вкусной домашней выпечки (видео)

Аппетитные лимонные булочки

Нежные синабоны – это осенняя выпечка, захватившая кулинарные блоги. Мы делились отличным рецептом тыквенных булочек. Теперь рассказываем, как приготовить аппетитные лимонные булки.

Рецептом поделилась кулинарная блоггер Карина Костенко. Лимонная выпечка получается очень ароматной и вкусной.

Ингредиенты:

150 г теплого молока

1 ч.л. с горкой дрожжей

0,5 ч.л. сахара

300 г муки

пару щепоток соли

12 г сахара

1 яйцо (взбитое)

55 г размягченного масла

пару щепоток ванильного сахара

цедра 1 лимона

Для начинки:

55 г размягченного сливочного масла

100 г сахара

цедра 1 лимона

15 г лимонного сока

щепотка соли

30 г сливок (залить булки перед расстоянием)

Для глазури:

28 г мягкого масла

55 г сливочного сыра

50 г сахарной пудры

цедра половины лимона

2 ч.л. лимонного сока

Способ приготовления:

В теплом молоке разведите дрожжи и половину ложки сахара. Оставьте на 10 минут – нужно, чтобы появилась пенка. Отдельно соедините муку, сахар и соль. Перемешайте, добавьте остальные ингредиенты и влейте опару. Массу замешайте в эластичное нелипкое тесто. Вымешивайте, пока тесто перестанет липнуть – муку не добавляйте. Оставьте тесто на 1-2 часа, пока оно не увеличится вдвое в объеме. Для начинки соедините все ингредиенты (кроме сливок). Для глазури также объедините все ингредиенты. Когда тесто подойдет вдвое, раскатайте его в прямоугольник. Смажьте начинкой и сверните в рулет. Разрежьте рулетик на 6 частей. Выложите в смазанную маслом форму так, чтобы между ними было место. Накройте пищевой плёнкой и оставьте на час. Затем переставьте их в духовку, разогретую до 175 градусов на 25 минут. Когда немного остынут, смазываем глазурью.

Это очень ароматно и вкусно. Также мы делились рецептом вкусного медового пирога с черносливом.