Лучше, чем обычные синабоны: рецепт безумно вкусной домашней выпечки (видео)
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Аппетитные лимонные булочки
Нежные синабоны – это осенняя выпечка, захватившая кулинарные блоги. Мы делились отличным рецептом тыквенных булочек. Теперь рассказываем, как приготовить аппетитные лимонные булки.
Рецептом поделилась кулинарная блоггер Карина Костенко. Лимонная выпечка получается очень ароматной и вкусной.
Ингредиенты:
- 150 г теплого молока
- 1 ч.л. с горкой дрожжей
- 0,5 ч.л. сахара
- 300 г муки
- пару щепоток соли
- 12 г сахара
- 1 яйцо (взбитое)
- 55 г размягченного масла
- пару щепоток ванильного сахара
- цедра 1 лимона
Для начинки:
- 55 г размягченного сливочного масла
- 100 г сахара
- цедра 1 лимона
- 15 г лимонного сока
- щепотка соли
- 30 г сливок (залить булки перед расстоянием)
Для глазури:
- 28 г мягкого масла
- 55 г сливочного сыра
- 50 г сахарной пудры
- цедра половины лимона
- 2 ч.л. лимонного сока
Способ приготовления:
- В теплом молоке разведите дрожжи и половину ложки сахара. Оставьте на 10 минут – нужно, чтобы появилась пенка.
- Отдельно соедините муку, сахар и соль. Перемешайте, добавьте остальные ингредиенты и влейте опару.
- Массу замешайте в эластичное нелипкое тесто. Вымешивайте, пока тесто перестанет липнуть – муку не добавляйте. Оставьте тесто на 1-2 часа, пока оно не увеличится вдвое в объеме.
- Для начинки соедините все ингредиенты (кроме сливок). Для глазури также объедините все ингредиенты.
- Когда тесто подойдет вдвое, раскатайте его в прямоугольник. Смажьте начинкой и сверните в рулет.
- Разрежьте рулетик на 6 частей. Выложите в смазанную маслом форму так, чтобы между ними было место. Накройте пищевой плёнкой и оставьте на час.
- Затем переставьте их в духовку, разогретую до 175 градусов на 25 минут. Когда немного остынут, смазываем глазурью.
Это очень ароматно и вкусно. Также мы делились рецептом вкусного медового пирога с черносливом.