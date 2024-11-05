Укр

Лучше, чем обычные синабоны: рецепт безумно вкусной домашней выпечки (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прекрасный рецепт домашней выпечки
Прекрасный рецепт домашней выпечки. Фото Скриншот из видео

Аппетитные лимонные булочки

Нежные синабоны – это осенняя выпечка, захватившая кулинарные блоги. Мы делились отличным рецептом тыквенных булочек. Теперь рассказываем, как приготовить аппетитные лимонные булки.

Рецептом поделилась кулинарная блоггер Карина Костенко. Лимонная выпечка получается очень ароматной и вкусной.

Ингредиенты:

  • 150 г теплого молока
  • 1 ч.л. с горкой дрожжей
  • 0,5 ч.л. сахара
  • 300 г муки
  • пару щепоток соли
  • 12 г сахара
  • 1 яйцо (взбитое)
  • 55 г размягченного масла
  • пару щепоток ванильного сахара
  • цедра 1 лимона

Для начинки:

  • 55 г размягченного сливочного масла
  • 100 г сахара
  • цедра 1 лимона
  • 15 г лимонного сока
  • щепотка соли
  • 30 г сливок (залить булки перед расстоянием)

Для глазури:

  • 28 г мягкого масла
  • 55 г сливочного сыра
  • 50 г сахарной пудры
  • цедра половины лимона
  • 2 ч.л. лимонного сока

Способ приготовления:

  1. В теплом молоке разведите дрожжи и половину ложки сахара. Оставьте на 10 минут – нужно, чтобы появилась пенка.
  2. Отдельно соедините муку, сахар и соль. Перемешайте, добавьте остальные ингредиенты и влейте опару.
  3. Массу замешайте в эластичное нелипкое тесто. Вымешивайте, пока тесто перестанет липнуть – муку не добавляйте. Оставьте тесто на 1-2 часа, пока оно не увеличится вдвое в объеме.
  4. Для начинки соедините все ингредиенты (кроме сливок). Для глазури также объедините все ингредиенты.
  5. Когда тесто подойдет вдвое, раскатайте его в прямоугольник. Смажьте начинкой и сверните в рулет.
  6. Разрежьте рулетик на 6 частей. Выложите в смазанную маслом форму так, чтобы между ними было место. Накройте пищевой плёнкой и оставьте на час.
  7. Затем переставьте их в духовку, разогретую до 175 градусов на 25 минут. Когда немного остынут, смазываем глазурью.

Это очень ароматно и вкусно. Также мы делились рецептом вкусного медового пирога с черносливом.

Теги:
#Рецепт #Лимон #Выпечка #Десерт