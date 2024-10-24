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Найніжніша осіння випічка: розкішний рецепт до чаю (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитні домашні булочки
Апетитні домашні булочки. Фото Колаж Телеграфу

Сінабони зовсім нескладно приготувати

Домашня випічка може бути дуже простою, як пиріжки на сковороді, а може займати деяку кількість зусиль. Однак ці зусилля виправдані, адже можна отримати справді розкішний десерт. Просто як у наступному рецепті.

Обов’язково приготуйте такі сінабони, поки триває сезон гарбуза. Вони виходять дуже пухкими, ароматними і смачними. Рецептом у своєму інстаграмі поділилась кулінарна блогерка Валерія Велігура.

Інгредієнти:

  • 290 г борошна
  • 55 г цукру
  • дрібка солі
  • 7 г сухих дріжджів
  • 125 мл молока
  • 55 г вершкового масла
  • 55 г гарбузового пюре ⠀

Для начинки:

  • 110 г гарбузового пюре
  • 115 г вершкового масла
  • 175 г коричневого цукру + дрібка солі
  • 1 ст.л. кориці
  • 1 ст.л. суміші — мускатний горіх, імбир, гвоздика

Для крему:

  • 100 г крем-сиру
  • 90 г цукрової пудри
  • 30 г вершкового масла
  • 40 г гарбузового пюре
  • 1 ч.л. ванільного екстракту + дрібка солі⠀ ⠀

Спосіб приготування:

  1. Поєднуємо просіяне борошно, цукор, сіль та дріжджі. Окремо поєднуємо молоко, масло та пюре і нагріваємо до теплого.
  2. Поєднуємо сухі та вологі інгредієнти. Замішуємо мʼяке тісто, яке не повинне липнути до рук. Прибираємо у тепле місце на 30 хвилин.
  3. Для начинки поєднуємо гарбузове пюре, мʼяке масло, цукор, сіль та спеції. Половину начинки кладемо у форму для випікання.
  4. Тісто розкочуємо у прямокутник та змащуємо другою половиною начинки. Згортаємо рулет та нарізаємо на окремі булочки.
  5. Частинки рулету перекладаємо у форму і відправляємо у тепле місце ще на 20-30 хв. Випікаємо у розігрітій до 175 градусів за Цельсієм духовці 25-30 хвилин. ⠀
  6. Для крему крем-сир, пудру, мʼяке масло, пюре та ванільний екстракт збиваємо до загущення. Виймаємо булочки з духовки, чекаємо 10 хвилин та змащуємо кремом.

Випічка виходить дуже ніжна та ароматна. Також ми ділились рецептом апетитних панкейків.

Теги:
#Рецепт #Кориця #Гарбуз #Випічка #сінабон