Найніжніша осіння випічка: розкішний рецепт до чаю (відео)
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Сінабони зовсім нескладно приготувати
Домашня випічка може бути дуже простою, як пиріжки на сковороді, а може займати деяку кількість зусиль. Однак ці зусилля виправдані, адже можна отримати справді розкішний десерт. Просто як у наступному рецепті.
Обов’язково приготуйте такі сінабони, поки триває сезон гарбуза. Вони виходять дуже пухкими, ароматними і смачними. Рецептом у своєму інстаграмі поділилась кулінарна блогерка Валерія Велігура.
Інгредієнти:
- 290 г борошна
- 55 г цукру
- дрібка солі
- 7 г сухих дріжджів
- 125 мл молока
- 55 г вершкового масла
- 55 г гарбузового пюре ⠀
Для начинки:
- 110 г гарбузового пюре
- 115 г вершкового масла
- 175 г коричневого цукру + дрібка солі
- 1 ст.л. кориці
- 1 ст.л. суміші — мускатний горіх, імбир, гвоздика
Для крему:
- 100 г крем-сиру
- 90 г цукрової пудри
- 30 г вершкового масла
- 40 г гарбузового пюре
- 1 ч.л. ванільного екстракту + дрібка солі⠀ ⠀
Спосіб приготування:
- Поєднуємо просіяне борошно, цукор, сіль та дріжджі. Окремо поєднуємо молоко, масло та пюре і нагріваємо до теплого.
- Поєднуємо сухі та вологі інгредієнти. Замішуємо мʼяке тісто, яке не повинне липнути до рук. Прибираємо у тепле місце на 30 хвилин.
- Для начинки поєднуємо гарбузове пюре, мʼяке масло, цукор, сіль та спеції. Половину начинки кладемо у форму для випікання.
- Тісто розкочуємо у прямокутник та змащуємо другою половиною начинки. Згортаємо рулет та нарізаємо на окремі булочки.
- Частинки рулету перекладаємо у форму і відправляємо у тепле місце ще на 20-30 хв. Випікаємо у розігрітій до 175 градусів за Цельсієм духовці 25-30 хвилин. ⠀
- Для крему крем-сир, пудру, мʼяке масло, пюре та ванільний екстракт збиваємо до загущення. Виймаємо булочки з духовки, чекаємо 10 хвилин та змащуємо кремом.
Випічка виходить дуже ніжна та ароматна. Також ми ділились рецептом апетитних панкейків.