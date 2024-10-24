Найніжніша осіння випічка: розкішний рецепт до чаю (відео)

Сінабони зовсім нескладно приготувати

Домашня випічка може бути дуже простою, як пиріжки на сковороді, а може займати деяку кількість зусиль. Однак ці зусилля виправдані, адже можна отримати справді розкішний десерт. Просто як у наступному рецепті.

Обов’язково приготуйте такі сінабони, поки триває сезон гарбуза. Вони виходять дуже пухкими, ароматними і смачними. Рецептом у своєму інстаграмі поділилась кулінарна блогерка Валерія Велігура.

Інгредієнти:

290 г борошна

55 г цукру

дрібка солі

7 г сухих дріжджів

125 мл молока

55 г вершкового масла

55 г гарбузового пюре ⠀

Для начинки:

110 г гарбузового пюре

115 г вершкового масла

175 г коричневого цукру + дрібка солі

1 ст.л. кориці

1 ст.л. суміші — мускатний горіх, імбир, гвоздика

Для крему:

100 г крем-сиру

90 г цукрової пудри

30 г вершкового масла

40 г гарбузового пюре

1 ч.л. ванільного екстракту + дрібка солі⠀ ⠀

Спосіб приготування:

Поєднуємо просіяне борошно, цукор, сіль та дріжджі. Окремо поєднуємо молоко, масло та пюре і нагріваємо до теплого. Поєднуємо сухі та вологі інгредієнти. Замішуємо мʼяке тісто, яке не повинне липнути до рук. Прибираємо у тепле місце на 30 хвилин. Для начинки поєднуємо гарбузове пюре, мʼяке масло, цукор, сіль та спеції. Половину начинки кладемо у форму для випікання. Тісто розкочуємо у прямокутник та змащуємо другою половиною начинки. Згортаємо рулет та нарізаємо на окремі булочки. Частинки рулету перекладаємо у форму і відправляємо у тепле місце ще на 20-30 хв. Випікаємо у розігрітій до 175 градусів за Цельсієм духовці 25-30 хвилин. ⠀ Для крему крем-сир, пудру, мʼяке масло, пюре та ванільний екстракт збиваємо до загущення. Виймаємо булочки з духовки, чекаємо 10 хвилин та змащуємо кремом.

Випічка виходить дуже ніжна та ароматна. Також ми ділились рецептом апетитних панкейків.