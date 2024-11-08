Не кашею єдиною: цю бюджетну намазку з гарбуза близькі проситимуть готувати ще і ще (відео)

Ця намазка має бути у кожному холодильнику

Гарбуз — справжній символ осені. З нього можна приготувати безліч страв, які вражають своїм смаком і привабливим виглядом. Це можуть бути супи, каші, та навіть лате чи мармелад.

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати з гарбуза намазку, яка повинна бути у кожному холодильнику. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mamanata.food".

Як приготувати намазку з гарбуза

Інгредієнти

цибуля – 2 шт.;

морква – 1 шт.;

перець солодкий – 2 шт.;

гарбуз – 300 г;

томатний сік – 100 мл;

Спосіб приготування:

1.Цибулю дрібно нарізати.

2.Моркву натерти на великій тертці.

3.Обсмажити овочі на сковороді з олією до золотистості.

4.Додати нарізаний перець та протушкувати протягом 5 хвилин.

5.Гарбуз почистити та натерти на тертці. Викласти на сковорідку, протушкувати ще 5 хвилин.

6.Додати 100 мл томатного соку, сіль, перець та цукор за потреби. Накрити кришкою та тушкувати до готовності.