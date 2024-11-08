Не кашею єдиною: цю бюджетну намазку з гарбуза близькі проситимуть готувати ще і ще (відео)
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Ця намазка має бути у кожному холодильнику
Гарбуз — справжній символ осені. З нього можна приготувати безліч страв, які вражають своїм смаком і привабливим виглядом. Це можуть бути супи, каші, та навіть лате чи мармелад.
Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати з гарбуза намазку, яка повинна бути у кожному холодильнику. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mamanata.food".
Як приготувати намазку з гарбуза
Інгредієнти
- цибуля – 2 шт.;
- морква – 1 шт.;
- перець солодкий – 2 шт.;
- гарбуз – 300 г;
- томатний сік – 100 мл;
Спосіб приготування:
1.Цибулю дрібно нарізати.
2.Моркву натерти на великій тертці.
3.Обсмажити овочі на сковороді з олією до золотистості.
4.Додати нарізаний перець та протушкувати протягом 5 хвилин.
5.Гарбуз почистити та натерти на тертці. Викласти на сковорідку, протушкувати ще 5 хвилин.
6.Додати 100 мл томатного соку, сіль, перець та цукор за потреби. Накрити кришкою та тушкувати до готовності.