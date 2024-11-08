Не кашей единой: эту бюджетную намазку из тыквы близкие будут просить готовить еще и еще (видео)
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Эта намазка должна быть в каждом холодильнике
Тыква – настоящий символ осени. Из него можно приготовить множество блюд, поражающих своим вкусом и привлекательным видом. Это могут быть супы, каши, а также лате или мармелад.
Сегодня мы хотим предложить приготовить из тыквы намазку, которая должна быть в каждом холодильнике. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mamanata.food".
Как приготовить намазку из тыквы
Ингредиенты
- лук – 2 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- перец сладкий – 2 шт.;
- тыква – 300 г;
- томатный сок – 100 мл;
Способ приготовления:
1.Лук мелко нарезать.
2.Моркву натереть на большой терке.
3.Обжарить овощи на сковороде с маслом до золотистости.
4.Добавить нарезанный перец и протушить в течение 5 минут.
5. Тыкву почистить и натереть на терке. Выложить на сковороду, протушить еще 5 минут.
6.Добавить 100 мл томатного сока, соль, перец и сахар при необходимости. Накрыть крышкой и тушить до готовности.