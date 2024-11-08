Не кашей единой: эту бюджетную намазку из тыквы близкие будут просить готовить еще и еще (видео)

Эта намазка должна быть в каждом холодильнике

Тыква – настоящий символ осени. Из него можно приготовить множество блюд, поражающих своим вкусом и привлекательным видом. Это могут быть супы, каши, а также лате или мармелад.

Сегодня мы хотим предложить приготовить из тыквы намазку, которая должна быть в каждом холодильнике. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mamanata.food".

Как приготовить намазку из тыквы

Ингредиенты

лук – 2 шт.;

морковь – 1 шт.;

перец сладкий – 2 шт.;

тыква – 300 г;

томатный сок – 100 мл;

Способ приготовления:

1.Лук мелко нарезать.

2.Моркву натереть на большой терке.

3.Обжарить овощи на сковороде с маслом до золотистости.

4.Добавить нарезанный перец и протушить в течение 5 минут.

5. Тыкву почистить и натереть на терке. Выложить на сковороду, протушить еще 5 минут.

6.Добавить 100 мл томатного сока, соль, перец и сахар при необходимости. Накрыть крышкой и тушить до готовности.