Для приготування не знадобиться ані грама борошна: рецепт смачної піци (відео)
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Картопляна основа — те, що треба для швидкої піци
Піца з картоплі – це оригінальний та смачний спосіб поглянути на звичні інгредієнти під новим кутом. Основа із запеченої картоплі з хрусткою скоринкою замінює традиційне тісто, роблячи піцу ситною та легшою. Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто хоче скуштувати щось нове, не використовуючи борошняні основи. Простий і швидкий у приготуванні він стане відмінним вибором для сімейного обіду або затишного вечора з друзями.
Головною особливістю картопляної піци є її насичений смак. А вершковий соус зі сметаною та лимонним соком додає страві легкості та свіжості.
Цей рецепт — відмінний приклад того, як можна експериментувати зі звичними продуктами, створюючи по-справжньому незвичайну та смачну страву, яка легко стане улюбленою на вашому столі. Піца з картоплі, рецептом якої поділилася на сторінці в Instagram блогер liliyummy, поєднує в собі простоту та оригінальність, які так цінуються у сучасній кухні.
Інгредієнти:
- Картопля – приблизно 5-6 шт. (можна і більше);
- Пармезан — 40 г;
- Сметана 150 г;
- Червона цибуля — 1/2 шт;
- сік половини лимона;
- Сіль, перець — на смак;
- Лосось копчений;
- Рукола;
- Кріп — на смак.
Спосіб приготування:
- Відварюємо картоплю в мундирі до готовності та даємо трохи охолонути.
- Деко застилаємо пергаментним папером і викладаємо картоплю. Дном склянки роздавлюємо картоплю, щоб утворилася основа для піци.
- Посипаємо картоплю пармезаном і відправляємо в духовку на 30 хвилин при температурі 200 градусів.
- Готуємо соус. У мисці змішуємо сметану, нарізану кубиками червону цибулю, сік лимона, кріп та сіль із перцем.
- Дістаємо картопляну основу для піци з духовки, змащуємо соусом.
- Викладаємо на піцу лосось і трохи руколи. Піца готова!
Раніше ми ділилися рецептом смачного та ситного салату, який може замінити звичний "Олів’є".