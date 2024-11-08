Для приготування не знадобиться ані грама борошна: рецепт смачної піци (відео)

Картопляна основа — те, що треба для швидкої піци

Піца з картоплі – це оригінальний та смачний спосіб поглянути на звичні інгредієнти під новим кутом. Основа із запеченої картоплі з хрусткою скоринкою замінює традиційне тісто, роблячи піцу ситною та легшою. Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто хоче скуштувати щось нове, не використовуючи борошняні основи. Простий і швидкий у приготуванні він стане відмінним вибором для сімейного обіду або затишного вечора з друзями.

Головною особливістю картопляної піци є її насичений смак. А вершковий соус зі сметаною та лимонним соком додає страві легкості та свіжості.

Цей рецепт — відмінний приклад того, як можна експериментувати зі звичними продуктами, створюючи по-справжньому незвичайну та смачну страву, яка легко стане улюбленою на вашому столі. Піца з картоплі, рецептом якої поділилася на сторінці в Instagram блогер liliyummy, поєднує в собі простоту та оригінальність, які так цінуються у сучасній кухні.

Інгредієнти:

Картопля – приблизно 5-6 шт. (можна і більше);

Пармезан — 40 г;

Сметана 150 г;

Червона цибуля — 1/2 шт;

сік половини лимона;

Сіль, перець — на смак;

Лосось копчений;

Рукола;

Кріп — на смак.

Спосіб приготування:

Відварюємо картоплю в мундирі до готовності та даємо трохи охолонути. Деко застилаємо пергаментним папером і викладаємо картоплю. Дном склянки роздавлюємо картоплю, щоб утворилася основа для піци. Посипаємо картоплю пармезаном і відправляємо в духовку на 30 хвилин при температурі 200 градусів. Готуємо соус. У мисці змішуємо сметану, нарізану кубиками червону цибулю, сік лимона, кріп та сіль із перцем. Дістаємо картопляну основу для піци з духовки, змащуємо соусом. Викладаємо на піцу лосось і трохи руколи. Піца готова!

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