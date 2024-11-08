Для приготовления не понадобится ни грамма муки: рецепт вкусной пиццы (видео)
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Картофельная основа — то что надо для быстрой пиццы
Пицца из картофеля — это оригинальный и вкусный способ взглянуть на привычные ингредиенты под новым углом. Основа из запеченного картофеля с хрустящей корочкой заменяет традиционное тесто, делая пиццу сытной и более легкой. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто хочет попробовать что-то новое, не используя мучные основы. Простой и быстрый в приготовлении, он станет отличным выбором для семейного обеда или уютного вечера с друзьями.
Главной особенностью картофельной пиццы является ее насыщенный вкус. А сливочный соус со сметаной и лимонным соком добавляет блюду легкости и свежести.
Этот рецепт — отличный пример того, как можно экспериментировать с привычными продуктами, создавая по-настоящему необычное и вкусное блюдо, которое легко станет любимым на вашем столе. Пицца из картофеля, рецептом которой поделилась на странице в Instagram блогер liliyummy, сочетает в себе простоту и оригинальность, которые так ценятся в современной кухне.
Ингредиенты:
- Картофель — примерно 5-6 шт. (можно и больше);
- Пармезан — 40 г;
- Сметана 150 г;
- Красный лук — 1/2 шт;
- Сок половины лимона;
- Соль, перец — по вкусу
- Лосось копченый;
- Руккола;
- Укроп — по вкусу.
Способ приготовления:
- Отвариваем картофель в мундире до готовности и даем немного остыть.
- Противень застилаем пергаментной бумагой и выкладываем картофель. Дном стакана раздавливаем картофель, чтобы образовалась основа для пиццы.
- Посыпаем картофель пармезаном и отправляем в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов.
- Готовим соус. В миске смешиваем сметану, нарезанный кубиками красный лук, сок лимона, укроп и соль с перцем.
- Достаем картофельную основу для пиццы из духовки, смазываем соусом.
- Выкладываем на пиццу лосось и немного рукколы. Пицца готова!
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