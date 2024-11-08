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Для приготовления не понадобится ни грамма муки: рецепт вкусной пиццы (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Для приготовления не придется замешивать тесто Новость обновлена 08 ноября 2024, 14:03
Для приготовления не придется замешивать тесто. Фото Pexels, коллаж "Телеграфа"

Картофельная основа — то что надо для быстрой пиццы

Пицца из картофеля — это оригинальный и вкусный способ взглянуть на привычные ингредиенты под новым углом. Основа из запеченного картофеля с хрустящей корочкой заменяет традиционное тесто, делая пиццу сытной и более легкой. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто хочет попробовать что-то новое, не используя мучные основы. Простой и быстрый в приготовлении, он станет отличным выбором для семейного обеда или уютного вечера с друзьями.

Главной особенностью картофельной пиццы является ее насыщенный вкус. А сливочный соус со сметаной и лимонным соком добавляет блюду легкости и свежести.

Этот рецепт — отличный пример того, как можно экспериментировать с привычными продуктами, создавая по-настоящему необычное и вкусное блюдо, которое легко станет любимым на вашем столе. Пицца из картофеля, рецептом которой поделилась на странице в Instagram блогер liliyummy, сочетает в себе простоту и оригинальность, которые так ценятся в современной кухне.

Ингредиенты:

  • Картофель — примерно 5-6 шт. (можно и больше);
  • Пармезан — 40 г;
  • Сметана 150 г;
  • Красный лук — 1/2 шт;
  • Сок половины лимона;
  • Соль, перец — по вкусу
  • Лосось копченый;
  • Руккола;
  • Укроп — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отвариваем картофель в мундире до готовности и даем немного остыть.
  2. Противень застилаем пергаментной бумагой и выкладываем картофель. Дном стакана раздавливаем картофель, чтобы образовалась основа для пиццы.
  3. Посыпаем картофель пармезаном и отправляем в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов.
  4. Готовим соус. В миске смешиваем сметану, нарезанный кубиками красный лук, сок лимона, укроп и соль с перцем.
  5. Достаем картофельную основу для пиццы из духовки, смазываем соусом.
  6. Выкладываем на пиццу лосось и немного рукколы. Пицца готова!

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#Рецепты #Пицца #Готовим дома