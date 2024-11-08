Для приготовления не понадобится ни грамма муки: рецепт вкусной пиццы (видео)

Картофельная основа — то что надо для быстрой пиццы

Пицца из картофеля — это оригинальный и вкусный способ взглянуть на привычные ингредиенты под новым углом. Основа из запеченного картофеля с хрустящей корочкой заменяет традиционное тесто, делая пиццу сытной и более легкой. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто хочет попробовать что-то новое, не используя мучные основы. Простой и быстрый в приготовлении, он станет отличным выбором для семейного обеда или уютного вечера с друзьями.

Главной особенностью картофельной пиццы является ее насыщенный вкус. А сливочный соус со сметаной и лимонным соком добавляет блюду легкости и свежести.

Этот рецепт — отличный пример того, как можно экспериментировать с привычными продуктами, создавая по-настоящему необычное и вкусное блюдо, которое легко станет любимым на вашем столе. Пицца из картофеля, рецептом которой поделилась на странице в Instagram блогер liliyummy, сочетает в себе простоту и оригинальность, которые так ценятся в современной кухне.

Ингредиенты:

Картофель — примерно 5-6 шт. (можно и больше);

Пармезан — 40 г;

Сметана 150 г;

Красный лук — 1/2 шт;

Сок половины лимона;

Соль, перец — по вкусу

Лосось копченый;

Руккола;

Укроп — по вкусу.

Способ приготовления:

Отвариваем картофель в мундире до готовности и даем немного остыть. Противень застилаем пергаментной бумагой и выкладываем картофель. Дном стакана раздавливаем картофель, чтобы образовалась основа для пиццы. Посыпаем картофель пармезаном и отправляем в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов. Готовим соус. В миске смешиваем сметану, нарезанный кубиками красный лук, сок лимона, укроп и соль с перцем. Достаем картофельную основу для пиццы из духовки, смазываем соусом. Выкладываем на пиццу лосось и немного рукколы. Пицца готова!

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