Хачапури на сковороде: готовится быстро, а получается очень вкусно (видео)
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Рецепт сохраняет богатый вкус настоящих хачапури
Хачапури — традиционное грузинское блюдо, которое покорило сердца гурманов по всему миру. Эта лепешка с мягкой корочкой и нежной, тягучей начинкой приносит уют и радость в каждый дом.
Рецепт, которым делится блогер Иван Янюк, прост и понятен, но при этом он сохраняет всю оригинальность и богатый вкус настоящего хачапури. Такой рецепт — отличная возможность почувствовать себя ближе к грузинским кулинарным традициям и удивить близких вкусным домашним хачапури.
Ингредиенты:
- Соль 1 ч.л.;
- Сода 0,5 ч.л;
- Кефир (теплый) 400г;
- Мука 600 г;
- Масло растительное 2 ст.л;
- Сыр сулгуни 700г;
- Яичный желток 3 шт.
Способ приготовления:
- В посуду с мукой добавляем яичные желтки, соду, соль и кефир комнатной температуры.
- Замешиваем тесто. Сначала с помощью столовой ложки, а затем руками. Для хорошей консистенции тесто необходимо замешивать в течение 15-20 минут.
- Поливаем тесто маслом. И продолжаем вымешивать.
- Формируем из теста шар и еще раз смазываем маслом.
- Накрываем тесто полотенцем и даем постоять 15 минут.
- Делим тесто на три равных части, а затем с помощью скалки раскатываем.
- В центр круга из теста выкладываем приблизительно 200 граммов сыра, собираем края теста к центру. Затем раскатываем тесто, чтобы получилась лепешка толщиной приблизительно 1 сантиметр.
- Отправляем хачапури на сухую сковороду и обжариваем на среднем огне по 5 минут с каждой стороны. Если тесто начинает подниматься на сковороде, аккуратно делаем прокол.
- Готовое хачапури смазываем сливочным маслом и можно пробовать.
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