Хачапури на сковороде: готовится быстро, а получается очень вкусно (видео)

Рецепт сохраняет богатый вкус настоящих хачапури

Хачапури — традиционное грузинское блюдо, которое покорило сердца гурманов по всему миру. Эта лепешка с мягкой корочкой и нежной, тягучей начинкой приносит уют и радость в каждый дом.

Рецепт, которым делится блогер Иван Янюк, прост и понятен, но при этом он сохраняет всю оригинальность и богатый вкус настоящего хачапури. Такой рецепт — отличная возможность почувствовать себя ближе к грузинским кулинарным традициям и удивить близких вкусным домашним хачапури.

Ингредиенты:

Соль 1 ч.л.;

Сода 0,5 ч.л;

Кефир (теплый) 400г;

Мука 600 г;

Масло растительное 2 ст.л;

Сыр сулгуни 700г;

Яичный желток 3 шт.

Способ приготовления:

В посуду с мукой добавляем яичные желтки, соду, соль и кефир комнатной температуры. Замешиваем тесто. Сначала с помощью столовой ложки, а затем руками. Для хорошей консистенции тесто необходимо замешивать в течение 15-20 минут. Поливаем тесто маслом. И продолжаем вымешивать. Формируем из теста шар и еще раз смазываем маслом. Накрываем тесто полотенцем и даем постоять 15 минут. Делим тесто на три равных части, а затем с помощью скалки раскатываем. В центр круга из теста выкладываем приблизительно 200 граммов сыра, собираем края теста к центру. Затем раскатываем тесто, чтобы получилась лепешка толщиной приблизительно 1 сантиметр. Отправляем хачапури на сухую сковороду и обжариваем на среднем огне по 5 минут с каждой стороны. Если тесто начинает подниматься на сковороде, аккуратно делаем прокол. Готовое хачапури смазываем сливочным маслом и можно пробовать.

Ранее мы делились рецептом салата из свеклы. Он станет отличной альтернативой винегрету.