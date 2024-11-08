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Хачапури на сковороде: готовится быстро, а получается очень вкусно (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Быстрое хачапури на сковороде
Быстрое хачапури на сковороде. Фото скриншот Youtube

Рецепт сохраняет богатый вкус настоящих хачапури

Хачапури — традиционное грузинское блюдо, которое покорило сердца гурманов по всему миру. Эта лепешка с мягкой корочкой и нежной, тягучей начинкой приносит уют и радость в каждый дом.

Рецепт, которым делится блогер Иван Янюк, прост и понятен, но при этом он сохраняет всю оригинальность и богатый вкус настоящего хачапури. Такой рецепт — отличная возможность почувствовать себя ближе к грузинским кулинарным традициям и удивить близких вкусным домашним хачапури.

Ингредиенты:

  • Соль 1 ч.л.;
  • Сода 0,5 ч.л;
  • Кефир (теплый) 400г;
  • Мука 600 г;
  • Масло растительное 2 ст.л;
  • Сыр сулгуни 700г;
  • Яичный желток 3 шт.

Способ приготовления:

  1. В посуду с мукой добавляем яичные желтки, соду, соль и кефир комнатной температуры.
  2. Замешиваем тесто. Сначала с помощью столовой ложки, а затем руками. Для хорошей консистенции тесто необходимо замешивать в течение 15-20 минут.
  3. Поливаем тесто маслом. И продолжаем вымешивать.
  4. Формируем из теста шар и еще раз смазываем маслом.
  5. Накрываем тесто полотенцем и даем постоять 15 минут.
  6. Делим тесто на три равных части, а затем с помощью скалки раскатываем.
  7. В центр круга из теста выкладываем приблизительно 200 граммов сыра, собираем края теста к центру. Затем раскатываем тесто, чтобы получилась лепешка толщиной приблизительно 1 сантиметр.
  8. Отправляем хачапури на сухую сковороду и обжариваем на среднем огне по 5 минут с каждой стороны. Если тесто начинает подниматься на сковороде, аккуратно делаем прокол.
  9. Готовое хачапури смазываем сливочным маслом и можно пробовать.

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