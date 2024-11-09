Больше никакой "шубы": лучший салат с селедкой, гости спросят рецепт (видео)

Аппетитная закуска с селедкой

Праздничные салаты – это отдельная страница кулинарии. Мы рассказывали, как приготовить салат с копченой курицей. Теперь делимся рецептом еще одного аппетитного салата.

Он готовится с селедкой, все ингредиенты сочетаются, создавая отличный вкус. Как приготовить этот салат, на своем ютуб-канале рассказала кулинарная блоггерша Лилия Цвет.

Ингредиенты:

вареный картофель — 400 г

филе сельди — 300 г

зеленый лук — 100 г

сыр плавленый – 2 шт.

маринованный огурец – 3-4 шт.

яйца — 4 шт.

майонез — 200 г

укроп – 30 г

консервированный горошек 100 г

Способ приготовления:

Картофель и яйца отвариваем до готовности. Натираем картофель на большой терке. На тарелку для подачи ставим кулинарное кольцо. Из двух третей картофеля формируем первый слой салата. Смазываем слоем майонеза. Следующим выкладываем слой нарезанной филе сельди, а на него – снова майонез. Кладем слой измельченного зеленого лука. Смазываем майонезом. Следующим кладем натертый на грубой терке плавленый сыр и натертые маринованные огурцы. Отваренные яйца чистим от скорлупы и натираем. Кладем слой яиц и смазываем майонезом. Наверх кладем картошку. Отправляем салат в холодильник настояться примерно на 3-4 часа.

Перед подачей сверху выкладываем измельченный укроп и маринованный горошек. Вкус салата яркий и свежий. Также мы рассказывали, как приготовить дома мясной паштет.