Больше никакой "шубы": лучший салат с селедкой, гости спросят рецепт (видео)
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Аппетитная закуска с селедкой
Праздничные салаты – это отдельная страница кулинарии. Мы рассказывали, как приготовить салат с копченой курицей. Теперь делимся рецептом еще одного аппетитного салата.
Он готовится с селедкой, все ингредиенты сочетаются, создавая отличный вкус. Как приготовить этот салат, на своем ютуб-канале рассказала кулинарная блоггерша Лилия Цвет.
Ингредиенты:
- вареный картофель — 400 г
- филе сельди — 300 г
- зеленый лук — 100 г
- сыр плавленый – 2 шт.
- маринованный огурец – 3-4 шт.
- яйца — 4 шт.
- майонез — 200 г
- укроп – 30 г
- консервированный горошек 100 г
Способ приготовления:
- Картофель и яйца отвариваем до готовности. Натираем картофель на большой терке.
- На тарелку для подачи ставим кулинарное кольцо. Из двух третей картофеля формируем первый слой салата. Смазываем слоем майонеза.
- Следующим выкладываем слой нарезанной филе сельди, а на него – снова майонез. Кладем слой измельченного зеленого лука.
- Смазываем майонезом. Следующим кладем натертый на грубой терке плавленый сыр и натертые маринованные огурцы.
- Отваренные яйца чистим от скорлупы и натираем. Кладем слой яиц и смазываем майонезом.
- Наверх кладем картошку. Отправляем салат в холодильник настояться примерно на 3-4 часа.
Перед подачей сверху выкладываем измельченный укроп и маринованный горошек. Вкус салата яркий и свежий. Также мы рассказывали, как приготовить дома мясной паштет.