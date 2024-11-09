Лише один інгредієнт зробить свинячі відбивні надзвичайно соковитими: що додати у кляр (відео)

Відбивні виходять надзвичайно смачними через використання секретного інгредієнта

Відбивні — це знайома з дитинства страва, яку багато хто любить. На перший погляд, її приготування здається простим: достатньо відбити м’ясо, занурити його в кляр і обсмажити. Проте, через це страва може вийти жорсткою і не надто смачною.

Щоб отримати ніжні й соковиті свинячі відбивні, слід скористатися порадою фудблогерки під ніком _marina_frolova._. На своїй сторінці в Instagram вона детально пояснила всі етапи приготування і поділилася одним важливим секретом.

Як приготувати смачні відбивні

Інгредієнти:

свинячий биток – 800 г;

сіль – 1 ч. л.;

часник – 2-3 зуб.;

мінералка – 300 мл;

яйця – 3 шт.;

борошно – 100 г;

олія;

Спосіб приготування:

1.Свинину нарізати на шматки товщиною 2 см, добре відбити з обох сторін.

2.В посудину вичавити часник, висипати сіль, перець і влити мінералку.

3.Викласти відбивні та залишити маринуватися у холодильнику протягом 1 години.

4.Потім обваляти кожен шматок спочатку у борошні, потім у яйці.

5.Обсмажити з обох сторін до золотавості.