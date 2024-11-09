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Лише один інгредієнт зробить свинячі відбивні надзвичайно соковитими: що додати у кляр (відео)

Автор
Марія Швець
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Найсмачніші, апетитні, оригінальні
Найсмачніші, апетитні, оригінальні. Фото 1000.menu

Відбивні виходять надзвичайно смачними через використання секретного інгредієнта

Відбивні — це знайома з дитинства страва, яку багато хто любить. На перший погляд, її приготування здається простим: достатньо відбити м’ясо, занурити його в кляр і обсмажити. Проте, через це страва може вийти жорсткою і не надто смачною.

Щоб отримати ніжні й соковиті свинячі відбивні, слід скористатися порадою фудблогерки під ніком _marina_frolova._. На своїй сторінці в Instagram вона детально пояснила всі етапи приготування і поділилася одним важливим секретом.

Як приготувати смачні відбивні

Інгредієнти:

  • свинячий биток – 800 г;
  • сіль – 1 ч. л.;
  • часник – 2-3 зуб.;
  • мінералка – 300 мл;
  • яйця – 3 шт.;
  • борошно – 100 г;
  • олія;

Спосіб приготування:

1.Свинину нарізати на шматки товщиною 2 см, добре відбити з обох сторін.

2.В посудину вичавити часник, висипати сіль, перець і влити мінералку.

3.Викласти відбивні та залишити маринуватися у холодильнику протягом 1 години.

4.Потім обваляти кожен шматок спочатку у борошні, потім у яйці.

5.Обсмажити з обох сторін до золотавості.

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#М'ясо #Готуємо вдома #Відбивні