Один ингредиент сделает свиные отбивные чрезвычайно сочными: что добавить в кляр (видео)
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Отбивные получаются очень вкусными из-за использования секретного ингредиента
Отбивные – это знакомое с детства блюдо, которое многие любят. На первый взгляд, его приготовление кажется простым: достаточно отбить мясо, погрузить его в кляр и обжарить. Однако из-за этого блюдо может получиться жестким и не слишком вкусным.
Чтобы получить нежные и сочные свиные отбивные, следует воспользоваться советом фудблогерки под ником _marina_frolova._. На своей странице в Instagram она подробно объяснила все этапы приготовления и поделилась одним важным секретом.
Как приготовить вкусные отбивные
Ингредиенты:
- свиной биток – 800 г;
- соль – 1 ч. л.;
- чеснок – 2-3 зуб.;
- минералка – 300 мл;
- яйца – 3 шт.;
- мука – 100 г;
- масло;
Способ приготовления:
1.Свинину нарезать на куски толщиной 2 см, хорошо отбить с обеих сторон.
2.В посудину выжать чеснок, высыпать соль, перец и влить минералку.
3. Выложить отбивные и оставить мариноваться в холодильнике в течение 1 часа.
4.Потом обвалять каждый кусок сначала в муке, затем в яйце.
5.Обжарить с обеих сторон до золотистости.