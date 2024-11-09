Один ингредиент сделает свиные отбивные чрезвычайно сочными: что добавить в кляр (видео)

Отбивные получаются очень вкусными из-за использования секретного ингредиента

Отбивные – это знакомое с детства блюдо, которое многие любят. На первый взгляд, его приготовление кажется простым: достаточно отбить мясо, погрузить его в кляр и обжарить. Однако из-за этого блюдо может получиться жестким и не слишком вкусным.

Чтобы получить нежные и сочные свиные отбивные, следует воспользоваться советом фудблогерки под ником _marina_frolova._. На своей странице в Instagram она подробно объяснила все этапы приготовления и поделилась одним важным секретом.

Как приготовить вкусные отбивные

Ингредиенты:

свиной биток – 800 г;

соль – 1 ч. л.;

чеснок – 2-3 зуб.;

минералка – 300 мл;

яйца – 3 шт.;

мука – 100 г;

масло;

Способ приготовления:

1.Свинину нарезать на куски толщиной 2 см, хорошо отбить с обеих сторон.

2.В посудину выжать чеснок, высыпать соль, перец и влить минералку.

3. Выложить отбивные и оставить мариноваться в холодильнике в течение 1 часа.

4.Потом обвалять каждый кусок сначала в муке, затем в яйце.

5.Обжарить с обеих сторон до золотистости.