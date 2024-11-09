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Такое "Оливье" понравится близким еще больше: как его приготовить без колбасы

Автор
Мария Швец
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Автор
Вариант знаменитого салата с красной рыбой
Вариант знаменитого салата с красной рыбой. Фото 1000.menu

Такой вариант блюда понравится многим

Салат "Оливье" любят и умеют готовить почти все. В традиционном рецепте к нему добавляют колбасу, горошек и яйца. Но сейчас мы предлагаем приготовить этот салат по-новому.

Для этого нужно заменить колбасу красной рыбой. Рецептом вкусности поделились на портале Novastrava.

Как приготовить салат оливье по-новому

Ингредиенты:

  • 200 г слабосоленого лосося;
  • 4 средние картофелины;
  • 2 яйца;
  • 2 морковки;
  • 1 свежий огурец;
  • 1 банка консервированного зеленого горошка;
  • 200 г майонеза;
  • по вкусу соль и перец;

Способ приготовления:

  1. Яйца, картофель и морковь отварить.
  2. Нарезать яйца и овощи на кубики одинакового размера.
  3. Огурец порезать кубиками.
  4. Лосось нарезать кубиками.
  5. Смешать все ингредиенты в миске и заправить их майонезом.
  6. Поставить салат в холодильник на пару часов и можно пробовать.
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#Салат #Готовим дома #Олів'є