Такое "Оливье" понравится близким еще больше: как его приготовить без колбасы

Такой вариант блюда понравится многим

Салат "Оливье" любят и умеют готовить почти все. В традиционном рецепте к нему добавляют колбасу, горошек и яйца. Но сейчас мы предлагаем приготовить этот салат по-новому.

Для этого нужно заменить колбасу красной рыбой. Рецептом вкусности поделились на портале Novastrava.

Как приготовить салат оливье по-новому

Ингредиенты:

200 г слабосоленого лосося;

4 средние картофелины;

2 яйца;

2 морковки;

1 свежий огурец;

1 банка консервированного зеленого горошка;

200 г майонеза;

по вкусу соль и перец;

Способ приготовления: