Такое "Оливье" понравится близким еще больше: как его приготовить без колбасы
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Такой вариант блюда понравится многим
Салат "Оливье" любят и умеют готовить почти все. В традиционном рецепте к нему добавляют колбасу, горошек и яйца. Но сейчас мы предлагаем приготовить этот салат по-новому.
Для этого нужно заменить колбасу красной рыбой. Рецептом вкусности поделились на портале Novastrava.
Как приготовить салат оливье по-новому
Ингредиенты:
- 200 г слабосоленого лосося;
- 4 средние картофелины;
- 2 яйца;
- 2 морковки;
- 1 свежий огурец;
- 1 банка консервированного зеленого горошка;
- 200 г майонеза;
- по вкусу соль и перец;
Способ приготовления:
- Яйца, картофель и морковь отварить.
- Нарезать яйца и овощи на кубики одинакового размера.
- Огурец порезать кубиками.
- Лосось нарезать кубиками.
- Смешать все ингредиенты в миске и заправить их майонезом.
- Поставить салат в холодильник на пару часов и можно пробовать.