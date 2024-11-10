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Соус з яблук та хрону: приправа до м’яса здивує вас своїм смаком

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Соус також підійде для риби та бутербродів Новина оновлена 10 листопада 2024, 17:29
Соус також підійде для риби та бутербродів. Фото Pexels

Цей соус додасть пікантності страві

Однією з популярних страв є запечена свиняча грудинка. Але іноді цій страві хочеться додати пікантності, яка підкреслить смак м’яса. Саме для таких випадків відмінно підійде яблучний соус із хроном. Він поєднує у собі кислинку яблук і гостру пряність хрону, створюючи гармонійний баланс смаків.

Цей соус легко приготувати вдома, і він стане чудовим доповненням не тільки до м’яса, але й до риби, сирів або бутербродів. Декілька простих кроків — і перед вами універсальний соус, який додасть страві яскравих, виразних нот.

Інгредієнти:

  • 2 кислі яблука середнього розміру;
  • 1-2 столові ложки тертого хрону (кількість можна регулювати на свій смак);
  • 1 столова ложка яблучного оцту;
  • 1 столова ложка цукру (залежно від кислоти яблук);
  • сіль та перець на смак;
  • 1/4 чайної ложки меленого насіння гірчиці (за бажанням).

Спосіб приготування:

  1. Очистіть яблука та видаліть насіння. Розріжте їх на шматочки та покладіть у каструлю. Додайте трохи води, щоб яблука не злиплися, і варіть на середньому вогні до м’якості.
  2. Якщо ви використовуєте свіжий хрін, натріть його на дрібній тертці або подрібніть, щоб отримати інтенсивний аромат та смак.
  3. Коли яблука стануть м’якими, зробіть з них пюре. Потім додайте в яблучне пюре цукор, хрін, яблучний оцет, сіль, перець та мелене насіння гірчиці.
  4. Спробуйте соус на смак – якщо йому не вистачає солодощі чи кислинки, додайте до смаку цукор чи оцет. Соус повинен бути трохи гострим, кислуватим і солодким, але всі смаки повинні бути збалансовані.

Готовий соус остудити та до подачі зберігати в холодильнику. Соус добре поєднується як із гарячим, так і з холодним м’ясом. Також можна використовувати його як намазку для бутербродів або добавку до сирів.

Раніше ми ділилися рецептом салату з курки та винограду. Він чудово підійде до святкового столу.

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#Яблука #Соус #Хрін #Готуємо вдома