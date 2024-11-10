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Це незвичайне поєднання зачарує гостей: розкішний салат з виноградом та куркою (відео)

Автор
Марія Дума
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Смак салату збалансований та незвичний
Смак салату збалансований та незвичний. Фото lenta.com.ua

Дуже цікавий салат, ще й готується просто

Салати, які можна поставити на святковий стіл, повинні бути не лише смачними, а й красивими. Ми ділились рецептом апетитного салату "Білий принц". Тепер ділимось рецептом закуски з оригінальним поєднанням — виноград з куркою.

Цей салат з виноградом та куркою — чудова ідея смачної страви до святкового столу. Солодкість винограду відмінно відтіняє смак курятини. Рецептом поділились у кулінарному блозі zefirka_recipes.

Інгредієнти:

  • куряче філе (відварене чи копчене) — 1 шт
  • сир твердий — 180 г
  • яйця варені — 2-3 шт
  • виноград без кісточок — 250 г
  • часник — 1 зубок
  • майонез — 3 ст. л.
  • сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:⠀

  1. Куряче філе потрібно відварити. Коли охолоне, нарізати кубиками.
  2. Яйця також відварюємо накруто. Охолоджуємо, чистимо від шкаралупи та нарізаємо кубиками.
  3. Сир також ріжемо. Виноград розрізаємо навпіл.
  4. Об’єднуємо інгредієнти в мисці. Подрібнюємо зубчик часнику, теж додаємо. Солимо, перчимо та заправляємо майонезом.

Салат має цікавий, збалансований смак. Також ми ділились рецептом смачної закуски з червоною рибою. ⠀

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#Рецепт #Салат #Виноград #Закуска