Це незвичайне поєднання зачарує гостей: розкішний салат з виноградом та куркою (відео)

Дуже цікавий салат, ще й готується просто

Салати, які можна поставити на святковий стіл, повинні бути не лише смачними, а й красивими. Ми ділились рецептом апетитного салату "Білий принц". Тепер ділимось рецептом закуски з оригінальним поєднанням — виноград з куркою.

Цей салат з виноградом та куркою — чудова ідея смачної страви до святкового столу. Солодкість винограду відмінно відтіняє смак курятини. Рецептом поділились у кулінарному блозі zefirka_recipes.

Інгредієнти:

куряче філе (відварене чи копчене) — 1 шт

сир твердий — 180 г

яйця варені — 2-3 шт

виноград без кісточок — 250 г

часник — 1 зубок

майонез — 3 ст. л.

сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:⠀

Куряче філе потрібно відварити. Коли охолоне, нарізати кубиками. Яйця також відварюємо накруто. Охолоджуємо, чистимо від шкаралупи та нарізаємо кубиками. Сир також ріжемо. Виноград розрізаємо навпіл. Об’єднуємо інгредієнти в мисці. Подрібнюємо зубчик часнику, теж додаємо. Солимо, перчимо та заправляємо майонезом.

Салат має цікавий, збалансований смак. Також ми ділились рецептом смачної закуски з червоною рибою. ⠀