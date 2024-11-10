Це незвичайне поєднання зачарує гостей: розкішний салат з виноградом та куркою (відео)
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Дуже цікавий салат, ще й готується просто
Салати, які можна поставити на святковий стіл, повинні бути не лише смачними, а й красивими. Ми ділились рецептом апетитного салату "Білий принц". Тепер ділимось рецептом закуски з оригінальним поєднанням — виноград з куркою.
Цей салат з виноградом та куркою — чудова ідея смачної страви до святкового столу. Солодкість винограду відмінно відтіняє смак курятини. Рецептом поділились у кулінарному блозі zefirka_recipes.
Інгредієнти:
- куряче філе (відварене чи копчене) — 1 шт
- сир твердий — 180 г
- яйця варені — 2-3 шт
- виноград без кісточок — 250 г
- часник — 1 зубок
- майонез — 3 ст. л.
- сіль, перець — до смаку
Спосіб приготування:⠀
- Куряче філе потрібно відварити. Коли охолоне, нарізати кубиками.
- Яйця також відварюємо накруто. Охолоджуємо, чистимо від шкаралупи та нарізаємо кубиками.
- Сир також ріжемо. Виноград розрізаємо навпіл.
- Об’єднуємо інгредієнти в мисці. Подрібнюємо зубчик часнику, теж додаємо. Солимо, перчимо та заправляємо майонезом.
Салат має цікавий, збалансований смак. Також ми ділились рецептом смачної закуски з червоною рибою. ⠀