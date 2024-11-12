Найпрозоріший холодець готується так: вдалий рецепт, який варто зберегти до свят (відео)

Холодець за цим рецептом виходить надзвичайно прозорим

Холодець – це смачна страва, яка особливо популярна в холодну пору року. Ми ділились рецептом апетитного салату на святковий стіл. Тепер розповідаємо, як приготувати прозорий холодець.

Готувати його зовсім нескладно, а результат завжди вражає. Перевіреним рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком vitala_foodblog.

Інгредієнти:

Бройлер (або курка, качка, гусак, свинина, телятина) – 1 шт.

Вода – 4 літри

Овочі до смаку: морква, цибуля, корінь петрушки

Лавровий лист

Сіль

Желатин – 15 г (для бройлера)

Зелень для декору (петрушка, кріп)

Перепелині яйця або маслини (опціонально)

Спосіб приготування:

М’ясо ретельно промийте і помістіть у велику каструлю. Залийте холодною водою, доведіть до кипіння, злийте воду. Повторіть процедуру ще раз, щоб позбутися зайвого жиру. Залийте м’ясо чистою водою, додайте овочі, спеції та лавровий лист. Варіть холодець на повільному вогні 3-4 години. Після цього замочіть желатин у холодній воді (100 мл) і залиште набухати. Готовий бульйон процідіть через сито або марлю. Додайте набухлий желатин і ретельно перемішайте. Розлийте бульйон у форми, додайте шматочки м’яса, овочі, зелень, перепелині яйця або маслини для декору. Поставте форми в холодильник до повного застигання.

Домашній холодець — це надзвичайно смачно. Ще й готується зовсім нескладно — чи то просто на вечерю, чи на святковий стіл. Також ми розповідали, як смачно приготувати гриби.