Найпрозоріший холодець готується так: вдалий рецепт, який варто зберегти до свят (відео)
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Холодець за цим рецептом виходить надзвичайно прозорим
Холодець – це смачна страва, яка особливо популярна в холодну пору року. Ми ділились рецептом апетитного салату на святковий стіл. Тепер розповідаємо, як приготувати прозорий холодець.
Готувати його зовсім нескладно, а результат завжди вражає. Перевіреним рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком vitala_foodblog.
Інгредієнти:
- Бройлер (або курка, качка, гусак, свинина, телятина) – 1 шт.
- Вода – 4 літри
- Овочі до смаку: морква, цибуля, корінь петрушки
- Лавровий лист
- Сіль
- Желатин – 15 г (для бройлера)
- Зелень для декору (петрушка, кріп)
- Перепелині яйця або маслини (опціонально)
Спосіб приготування:
- М’ясо ретельно промийте і помістіть у велику каструлю. Залийте холодною водою, доведіть до кипіння, злийте воду.
- Повторіть процедуру ще раз, щоб позбутися зайвого жиру. Залийте м’ясо чистою водою, додайте овочі, спеції та лавровий лист.
- Варіть холодець на повільному вогні 3-4 години. Після цього замочіть желатин у холодній воді (100 мл) і залиште набухати.
- Готовий бульйон процідіть через сито або марлю. Додайте набухлий желатин і ретельно перемішайте.
- Розлийте бульйон у форми, додайте шматочки м’яса, овочі, зелень, перепелині яйця або маслини для декору. Поставте форми в холодильник до повного застигання.
Домашній холодець — це надзвичайно смачно. Ще й готується зовсім нескладно — чи то просто на вечерю, чи на святковий стіл. Також ми розповідали, як смачно приготувати гриби.