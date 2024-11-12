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Самый прозрачный холодец готовится так: удачный рецепт, который следует сохранить к праздникам (видео)

Автор
Мария Дума
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Прекрасный рецепт холодца
Прекрасный рецепт холодца. Фото karavan.ua

Холодец по этому рецепту получается чрезвычайно прозрачным

Холодец – это вкусное блюдо, которое особенно популярно в холодное время года. Мы делились рецептом аппетитного салата на праздничный стол. Теперь рассказываем, как приготовить прозрачный холодец.

Готовить его совсем несложно, а результат всегда поражает. Проверенным рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником vitala_foodblog.

Ингредиенты:

  • Бройлер (или курица, утка, гусь, свинина, телятина) – 1 шт.
  • Вода – 4 литра
  • Овощи по вкусу: морковь, лук, корень петрушки
  • Лавровый лист
  • Соль
  • Желатин – 15 г (для бройлера)
  • Зелень для декора (петрушка, укроп)
  • Перепелиные яйца или маслины (опционально)

Способ приготовления:

  1. Мясо тщательно промойте и поместите в большую кастрюлю. Залейте холодной водой, доведите до кипения, слейте воду.
  2. Повторите процедуру еще раз, чтобы избавиться от лишнего жира. Залейте мясо чистой водой, добавьте овощи, специи и лавровый лист.
  3. Варите студень на медленном огне 3-4 часа. После этого замочите желатин в холодной воде (100 мл) и оставьте набухать.
  4. Готовый бульон процедите через сито или марлю. Добавьте набухший желатин и кропотливо перемешайте.
  5. Разлейте бульон в формы, добавьте кусочки мяса, овощи, зелень, перепелиные яйца или маслины для декора. Поставьте формы в холодильник до полного застывания.

Домашний холодец — это очень вкусно. Еще и готовится совсем несложно — будь то просто на ужин или на праздничный стол. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить грибы.

Теги:
#Рецепт #Мясо #бульон #Холодец