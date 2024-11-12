Самый прозрачный холодец готовится так: удачный рецепт, который следует сохранить к праздникам (видео)
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Холодец по этому рецепту получается чрезвычайно прозрачным
Холодец – это вкусное блюдо, которое особенно популярно в холодное время года. Мы делились рецептом аппетитного салата на праздничный стол. Теперь рассказываем, как приготовить прозрачный холодец.
Готовить его совсем несложно, а результат всегда поражает. Проверенным рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником vitala_foodblog.
Ингредиенты:
- Бройлер (или курица, утка, гусь, свинина, телятина) – 1 шт.
- Вода – 4 литра
- Овощи по вкусу: морковь, лук, корень петрушки
- Лавровый лист
- Соль
- Желатин – 15 г (для бройлера)
- Зелень для декора (петрушка, укроп)
- Перепелиные яйца или маслины (опционально)
Способ приготовления:
- Мясо тщательно промойте и поместите в большую кастрюлю. Залейте холодной водой, доведите до кипения, слейте воду.
- Повторите процедуру еще раз, чтобы избавиться от лишнего жира. Залейте мясо чистой водой, добавьте овощи, специи и лавровый лист.
- Варите студень на медленном огне 3-4 часа. После этого замочите желатин в холодной воде (100 мл) и оставьте набухать.
- Готовый бульон процедите через сито или марлю. Добавьте набухший желатин и кропотливо перемешайте.
- Разлейте бульон в формы, добавьте кусочки мяса, овощи, зелень, перепелиные яйца или маслины для декора. Поставьте формы в холодильник до полного застывания.
Домашний холодец — это очень вкусно. Еще и готовится совсем несложно — будь то просто на ужин или на праздничный стол. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить грибы.