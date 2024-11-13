О таком салате вы еще не слышали: "Зимняя окрошка" заменит вам все обеды и ужины (видео)
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Сытное и вкусное блюдо, которое готовится просто и быстро
Осенью хочется чего-нибудь вкусненького и сытного. Мы рассказывали, как приготовить интересный салат "Гурман" с фруктовыми нотками. Теперь делимся рецептом интересного салата "Зимняя окрошка".
Рецептом поделилась кулинарная блоггерша Любовь Вальц. Он точно понравится фанатам обыкновенной окрошки. Еще и приготовить его можно просто, и продукты нужны самые простые.
Ингредиенты:
- 4 картофелины
- 2 огурца
- 1 красный лук
- сметана
- чеснок — по вкусу
- 0,5 чайной ложки горчицы
- 1 ст. л плавленого сыра
- пучок зелени
- масло
- соль, перец
Способ приготовления:
- Отвариваем картофель в кожуре до готовности. Чистим от кожуры.
- Картофеля выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Дном стакана давим картофель.
- Солим ее, перчим и сбрызгиваем маслом. Ставим в предварительно разогретую духовку на 45 минут.
- Огурцы нарезаем кубиками. Также крошим красный лук.
- Для соуса смешиваем вместе горчицу, сметану и сыр. Картошку разъединяем и даем ей остыть.
- Смешиваем вместе картофель, измельченную зелень, лук и огурцы. Солим, перчим и заправляем соусом.
Салат очень вкусный, к тому же приготовить его очень просто. Также мы рассказывали, как приготовить роскошный салат с семгой.