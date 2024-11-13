О таком салате вы еще не слышали: "Зимняя окрошка" заменит вам все обеды и ужины (видео)

Сытное и вкусное блюдо, которое готовится просто и быстро

Осенью хочется чего-нибудь вкусненького и сытного. Мы рассказывали, как приготовить интересный салат "Гурман" с фруктовыми нотками. Теперь делимся рецептом интересного салата "Зимняя окрошка".

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша Любовь Вальц. Он точно понравится фанатам обыкновенной окрошки. Еще и приготовить его можно просто, и продукты нужны самые простые.

Ингредиенты:

4 картофелины

2 огурца

1 красный лук

сметана

чеснок — по вкусу

0,5 чайной ложки горчицы

1 ст. л плавленого сыра

пучок зелени

масло

соль, перец

Способ приготовления:

Отвариваем картофель в кожуре до готовности. Чистим от кожуры. Картофеля выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Дном стакана давим картофель. Солим ее, перчим и сбрызгиваем маслом. Ставим в предварительно разогретую духовку на 45 минут. Огурцы нарезаем кубиками. Также крошим красный лук. Для соуса смешиваем вместе горчицу, сметану и сыр. Картошку разъединяем и даем ей остыть. Смешиваем вместе картофель, измельченную зелень, лук и огурцы. Солим, перчим и заправляем соусом.

Салат очень вкусный, к тому же приготовить его очень просто. Также мы рассказывали, как приготовить роскошный салат с семгой.