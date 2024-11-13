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О таком салате вы еще не слышали: "Зимняя окрошка" заменит вам все обеды и ужины (видео)

Автор
Мария Дума
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Рецепт вкусного салата
Рецепт вкусного салата. Фото shuba.life

Сытное и вкусное блюдо, которое готовится просто и быстро

Осенью хочется чего-нибудь вкусненького и сытного. Мы рассказывали, как приготовить интересный салат "Гурман" с фруктовыми нотками. Теперь делимся рецептом интересного салата "Зимняя окрошка".

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша Любовь Вальц. Он точно понравится фанатам обыкновенной окрошки. Еще и приготовить его можно просто, и продукты нужны самые простые.

Ингредиенты:

  • 4 картофелины
  • 2 огурца
  • 1 красный лук
  • сметана
  • чеснок — по вкусу
  • 0,5 чайной ложки горчицы
  • 1 ст. л плавленого сыра
  • пучок зелени
  • масло
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Отвариваем картофель в кожуре до готовности. Чистим от кожуры.
  2. Картофеля выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Дном стакана давим картофель.
  3. Солим ее, перчим и сбрызгиваем маслом. Ставим в предварительно разогретую духовку на 45 минут.
  4. Огурцы нарезаем кубиками. Также крошим красный лук.
  5. Для соуса смешиваем вместе горчицу, сметану и сыр. Картошку разъединяем и даем ей остыть.
  6. Смешиваем вместе картофель, измельченную зелень, лук и огурцы. Солим, перчим и заправляем соусом.

Салат очень вкусный, к тому же приготовить его очень просто. Также мы рассказывали, как приготовить роскошный салат с семгой.

Теги:
#Рецепт #Салат #Картофель #Закуска