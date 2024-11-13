Цю закуску гості з’їдять разом із виделками: прості та апетитні рулетики до святкового столу (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Смачні рулетики з картоплею та крабовими паличками
На свято завжди хочеться приготувати щось цікаве й оригінальне. Якщо ви вже подавали гостям апетитні крученики з яблуками, зверніть увагу і на наступну закуску.
Це апетитні рулетики з вафлі з картоплею та крабовими паличками всередині. Їх нескладно приготувати. Для цього можна навіть використати картопляне пюре — так буде ще швидше і ще простіше. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком katia_cooking.
Інгредієнти:
- Вафлі — 2 шт
- Крабові палички — 6 шт
- Картопляне пюре
- Плавлений сир — 8 слайсів
- Яйця — 2 шт
- Зелень
- Олія для смаження
Спосіб приготування:
- Картопляне пюре розігріваємо (якщо холодне). Змащуємо ним вафлі.
- На низ кожної вафлі, змащеної пюре, викладаємо по чотири слайси сиру в рядочок. Так сама в рядок кладемо крабові палички.
- Картопля вже трохи розмочить вафлю, тож вона буде легко згортатися. Згортаємо у рулет та нарізаємо на шайбочки товщиною в 1,5-2 сантиметри.
- Яйця збиваємо в окремій мисочці. Кожну шайбочку опускаємо в збите яйце та обсмажуємо з двох боків на розігрітій рослинній олії.
Ця закуска дуже смачна — крабові палички та сир відмінно поєднуються з картоплею, а вафля тримає всю конструкцію разом. Також ми розповідали, як смачно посмажити гриби.