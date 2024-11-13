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Цю закуску гості з’їдять разом із виделками: прості та апетитні рулетики до святкового столу (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Закуска готується просто, а виходить дуже смачною
Закуска готується просто, а виходить дуже смачною. Фото katia_cooking

Смачні рулетики з картоплею та крабовими паличками

На свято завжди хочеться приготувати щось цікаве й оригінальне. Якщо ви вже подавали гостям апетитні крученики з яблуками, зверніть увагу і на наступну закуску.

Це апетитні рулетики з вафлі з картоплею та крабовими паличками всередині. Їх нескладно приготувати. Для цього можна навіть використати картопляне пюре — так буде ще швидше і ще простіше. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком katia_cooking.

Інгредієнти:

  • Вафлі — 2 шт
  • Крабові палички — 6 шт
  • Картопляне пюре
  • Плавлений сир — 8 слайсів
  • Яйця — 2 шт
  • Зелень
  • Олія для смаження

Спосіб приготування:

  1. Картопляне пюре розігріваємо (якщо холодне). Змащуємо ним вафлі.
  2. На низ кожної вафлі, змащеної пюре, викладаємо по чотири слайси сиру в рядочок. Так сама в рядок кладемо крабові палички.
  3. Картопля вже трохи розмочить вафлю, тож вона буде легко згортатися. Згортаємо у рулет та нарізаємо на шайбочки товщиною в 1,5-2 сантиметри.
  4. Яйця збиваємо в окремій мисочці. Кожну шайбочку опускаємо в збите яйце та обсмажуємо з двох боків на розігрітій рослинній олії.

Ця закуска дуже смачна — крабові палички та сир відмінно поєднуються з картоплею, а вафля тримає всю конструкцію разом. Також ми розповідали, як смачно посмажити гриби.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Закуска #Крабові палички