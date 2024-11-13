Эту закуску гости съедят вместе с вилками: простые и аппетитные рулетики к праздничному столу (видео)

Вкусные рулетики с картофелем и крабовыми палочками

На праздник всегда хочется приготовить что-нибудь интересное и оригинальное. Если вы уже подавали гостям аппетитные крученики с яблоками, обратите внимание и на следующую закуску.

Это аппетитные рулетики из вафли с картофелем и крабовыми палочками внутри. Их несложно приготовить. Для этого можно даже использовать картофельное пюре – так будет еще быстрее и проще. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником katia_cooking.

Ингредиенты:

Вафли — 2 шт

Крабовые палочки — 6 шт

Картофельное пюре

Плавленый сыр — 8 слайсов

Яйца — 2 шт

Зелень

Масло для жарки

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Способ приготовления:

Картофельное пюре разогреваем (если холодное). Смазываем им вафли. На низ каждой вафли, смазанной пюре, выкладываем по четыре слайса сыра в строчку. Так же в строчку кладем крабовые палочки. Картофель уже немного размочит вафлю, поэтому он будет легко сворачиваться. Сворачиваем в рулет и нарезаем на шайбочки толщиной в 1,5-2 сантиметра. Яйца взбиваем в отдельной мисочке. Каждую шайбу опускаем в взбитое яйцо и обжариваем с двух сторон на разогретом растительном масле.

Эта закуска очень вкусная – крабовые палочки и сыр отлично сочетаются с картофелем, а вафля держит всю конструкцию вместе. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить грибы.