Эту закуску гости съедят вместе с вилками: простые и аппетитные рулетики к праздничному столу (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вкусные рулетики с картофелем и крабовыми палочками
На праздник всегда хочется приготовить что-нибудь интересное и оригинальное. Если вы уже подавали гостям аппетитные крученики с яблоками, обратите внимание и на следующую закуску.
Это аппетитные рулетики из вафли с картофелем и крабовыми палочками внутри. Их несложно приготовить. Для этого можно даже использовать картофельное пюре – так будет еще быстрее и проще. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником katia_cooking.
Ингредиенты:
- Вафли — 2 шт
- Крабовые палочки — 6 шт
- Картофельное пюре
- Плавленый сыр — 8 слайсов
- Яйца — 2 шт
- Зелень
- Масло для жарки
Способ приготовления:
- Картофельное пюре разогреваем (если холодное). Смазываем им вафли.
- На низ каждой вафли, смазанной пюре, выкладываем по четыре слайса сыра в строчку. Так же в строчку кладем крабовые палочки.
- Картофель уже немного размочит вафлю, поэтому он будет легко сворачиваться. Сворачиваем в рулет и нарезаем на шайбочки толщиной в 1,5-2 сантиметра.
- Яйца взбиваем в отдельной мисочке. Каждую шайбу опускаем в взбитое яйцо и обжариваем с двух сторон на разогретом растительном масле.
Эта закуска очень вкусная – крабовые палочки и сыр отлично сочетаются с картофелем, а вафля держит всю конструкцию вместе. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить грибы.