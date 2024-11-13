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Эту закуску гости съедят вместе с вилками: простые и аппетитные рулетики к праздничному столу (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Закуска готовится просто, а получается очень вкусной
Закуска готовится просто, а получается очень вкусной. Фото katia_cooking.

Вкусные рулетики с картофелем и крабовыми палочками

На праздник всегда хочется приготовить что-нибудь интересное и оригинальное. Если вы уже подавали гостям аппетитные крученики с яблоками, обратите внимание и на следующую закуску.

Это аппетитные рулетики из вафли с картофелем и крабовыми палочками внутри. Их несложно приготовить. Для этого можно даже использовать картофельное пюре – так будет еще быстрее и проще. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником katia_cooking.

Ингредиенты:

  • Вафли — 2 шт
  • Крабовые палочки — 6 шт
  • Картофельное пюре
  • Плавленый сыр — 8 слайсов
  • Яйца — 2 шт
  • Зелень
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Картофельное пюре разогреваем (если холодное). Смазываем им вафли.
  2. На низ каждой вафли, смазанной пюре, выкладываем по четыре слайса сыра в строчку. Так же в строчку кладем крабовые палочки.
  3. Картофель уже немного размочит вафлю, поэтому он будет легко сворачиваться. Сворачиваем в рулет и нарезаем на шайбочки толщиной в 1,5-2 сантиметра.
  4. Яйца взбиваем в отдельной мисочке. Каждую шайбу опускаем в взбитое яйцо и обжариваем с двух сторон на разогретом растительном масле.

Эта закуска очень вкусная – крабовые палочки и сыр отлично сочетаются с картофелем, а вафля держит всю конструкцию вместе. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить грибы.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Закуска #Крабовые палочки