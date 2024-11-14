Приготуйте мармуровий печінковий хлібець: його з’їдять навіть ті, хто не любить печінку (відео)
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Ця страва може замінити ковбасу
Якщо ви вважаєте, що не любите печінку, цей рецепт може легко змінити вашу думку. Приготуйте ніжний, мармуровий печінковий хлібець за рецептом від anna_sholkova — страва з апетитною текстурою та легким вершковим смаком, у якому печінка не відіграє головну роль, а стає частиною гармонійного поєднання інгредієнтів. Цей хлібець виходить не тільки смачним, а й корисним, а його ошатний вигляд додасть фарб будь-якому столу.
Інгредієнти:
- Печінка — 700 г;
- Яйця – 2 шт;
- Морква – 1 шт;
- Сир -100 г;
- Зелень – на смак.
Для заливання:
- Яйця -3 шт;
- Молоко – 100 мл;
- Сіль, перець, сухий часник — на смак.
Спосіб приготування:
- Відварюємо та очищаємо яйця, нарізаємо їх на шматочки середнього розміру.
- Курячу печінку відварюємо, остуджуємо та нарізаємо шматочками середнього розміру.
- Моркву відварюємо, очищаємо та натираємо на великій тертці.
- Твердий сир натираємо на великій тертці.
- Дрібно нарізаємо зелень і все змішуємо в одній глибокій мисці.
- Для заливки змішуємо сіль, перець, три яйця та молоко.
- Об’єднуємо основні інгредієнти із заливкою, добре перемішуємо та переливаємо у форму для запікання.
- Запікаємо в духовці 1 годину при температурі 160 градусів.
Готовий печінковий хлібець необхідно добре остудити та тільки потім діставати з форми та нарізати.
Раніше ми ділилися рецептом смачної намазки з моркви. Вона стане чудовим доповненням до супу або на перекушування.