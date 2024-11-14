Приготуйте мармуровий печінковий хлібець: його з’їдять навіть ті, хто не любить печінку (відео)

Ця страва може замінити ковбасу

Якщо ви вважаєте, що не любите печінку, цей рецепт може легко змінити вашу думку. Приготуйте ніжний, мармуровий печінковий хлібець за рецептом від anna_sholkova — страва з апетитною текстурою та легким вершковим смаком, у якому печінка не відіграє головну роль, а стає частиною гармонійного поєднання інгредієнтів. Цей хлібець виходить не тільки смачним, а й корисним, а його ошатний вигляд додасть фарб будь-якому столу.

Інгредієнти:

Печінка — 700 г;

Яйця – 2 шт;

Морква – 1 шт;

Сир -100 г;

Зелень – на смак.

Для заливання:

Яйця -3 шт;

Молоко – 100 мл;

Сіль, перець, сухий часник — на смак.

Спосіб приготування:

Відварюємо та очищаємо яйця, нарізаємо їх на шматочки середнього розміру. Курячу печінку відварюємо, остуджуємо та нарізаємо шматочками середнього розміру. Моркву відварюємо, очищаємо та натираємо на великій тертці. Твердий сир натираємо на великій тертці. Дрібно нарізаємо зелень і все змішуємо в одній глибокій мисці. Для заливки змішуємо сіль, перець, три яйця та молоко. Об’єднуємо основні інгредієнти із заливкою, добре перемішуємо та переливаємо у форму для запікання. Запікаємо в духовці 1 годину при температурі 160 градусів.

Готовий печінковий хлібець необхідно добре остудити та тільки потім діставати з форми та нарізати.

Раніше ми ділилися рецептом смачної намазки з моркви. Вона стане чудовим доповненням до супу або на перекушування.