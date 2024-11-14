Приготовьте мраморный печеночный хлебец: его съедят даже те, кто не любит печень (видео)
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Это блюдо может заменить колбасу
Если вы считаете, что не любите печень, этот рецепт может легко изменить ваше мнение. Приготовьте нежный, мраморный печеночный хлебец по рецепту от anna_sholkova — блюдо с аппетитной текстурой и легким сливочным вкусом, в котором печень не играет главную роль, а становится частью гармоничного сочетания ингредиентов. Этот хлебец получается не только вкусным, но и полезным, а его нарядный вид добавит красок любому столу.
Ингредиенты:
- Печень — 700 г;
- Яйца — 2 шт;
- Морковь — 1 шт;
- Сыр -100 г;
- Зелень — по вкусу.
Для заливки:
- Яйца -3 шт;
- Молоко — 100 мл;
- Соль, перец, сухой чеснок — по вкусу.
Способ приготовления:
- Отвариваем и очищаем яйца, нарезаем их на кусочки среднего размера.
- Куриную печень отвариваем, остужаем и нарезаем кусочками среднего размера.
- Морковь отвариваем, очищаем морковь и натираем на крупной терке.
- Твердый сыр натираем на крупной терке.
- Мелко нарезаем зелень и все смешиваем в одной глубокой миске.
- Для заливки смешиваем соль, перец, три яйца и молоко.
- Объединяем основные ингредиенты с заливкой, хорошо перемешиваем и переливаем в форму для запекания.
- Запекаем в духовке 1 час при температуре 160 градусов.
Готовый печеночный хлебец необходимо хорошо остудить и только потом доставать из формы и нарезать.
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