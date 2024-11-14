Приготовьте мраморный печеночный хлебец: его съедят даже те, кто не любит печень (видео)

Это блюдо может заменить колбасу

Если вы считаете, что не любите печень, этот рецепт может легко изменить ваше мнение. Приготовьте нежный, мраморный печеночный хлебец по рецепту от anna_sholkova — блюдо с аппетитной текстурой и легким сливочным вкусом, в котором печень не играет главную роль, а становится частью гармоничного сочетания ингредиентов. Этот хлебец получается не только вкусным, но и полезным, а его нарядный вид добавит красок любому столу.

Ингредиенты:

Печень — 700 г;

Яйца — 2 шт;

Морковь — 1 шт;

Сыр -100 г;

Зелень — по вкусу.

Для заливки:

Яйца -3 шт;

Молоко — 100 мл;

Соль, перец, сухой чеснок — по вкусу.

Способ приготовления:

Отвариваем и очищаем яйца, нарезаем их на кусочки среднего размера. Куриную печень отвариваем, остужаем и нарезаем кусочками среднего размера. Морковь отвариваем, очищаем морковь и натираем на крупной терке. Твердый сыр натираем на крупной терке. Мелко нарезаем зелень и все смешиваем в одной глубокой миске. Для заливки смешиваем соль, перец, три яйца и молоко. Объединяем основные ингредиенты с заливкой, хорошо перемешиваем и переливаем в форму для запекания. Запекаем в духовке 1 час при температуре 160 градусов.

Готовый печеночный хлебец необходимо хорошо остудить и только потом доставать из формы и нарезать.

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