Найшвидший рецепт голубців: кухар розповів, що зробити, щоб приготувались за 25 хвилин (відео)

Як приготувати голубці особливо смачно

Прості традиційні страви — це чудова нагода потішити себе та домашніх смачненьким. Ми ділились рецептом апетитного прозорого холодцю. Тепер розповідаємо, як приготувати смачні закарпатські голубці.

Рецептом на своєму ютуб-каналі поділився кухар і ресторатор Євген Клопотенко. Також він розповів про один цікавий лайфхак, який допоможе пришвидшити їх приготування.

Інгредієнти:

1 шт. капусти

200 г рису

500 г фаршу свинячого

2 шт. цибулі

1 шт. моркви

1 шт. перцю солодкого

1 шт. томату

2 ст. л. смальцю

2 ч. л. паприки меленої

сіль, перець до смаку

1 ст. л. томатної пасти

600 мл води

Спосіб приготування:

У капусти відрізаємо корінчик та відправляємо її в гарячу воду на 10 хвилин. Паралельно дрібно нарізаємо дві цибулини. Коли капуста трішечки відвариться, досить легко можна буде від'єднати листочки один від одного. Для фаршу нарізаємо один солодкий перець. На смальці обсмажуємо цибулю та солодкий перець. Натираємо моркву і також перекладаємо її до пательні. Після цього томати або томатну пасту. Коли овочі охолонуть, додаємо паприку, фарш та рис. Ретельно все поєднуємо, додаємо сіль та перемішуємо. Починаємо формувати голубці. Для цього зрізаємо щільну частинку листочка капусти. Кожен листок розрізаємо на дві частини. Загортаємо у частини листочків фарш. Викладаємо голубці в ємність та заливаємо їх томатною пастою, розведеною з водою. Також накриваємо тарілкою — це пришвидшить час приготування голубців вдвічі. Ставимо на вогонь і відраховуємо 25 хвилин з моменту закипання.

Їх можна подавати холодними або гарячими — як вам більше подобається. Також ми розповідали, як приготувати смачні крученики з яблуками.