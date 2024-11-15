Найшвидший рецепт голубців: кухар розповів, що зробити, щоб приготувались за 25 хвилин (відео)
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Як приготувати голубці особливо смачно
Прості традиційні страви — це чудова нагода потішити себе та домашніх смачненьким. Ми ділились рецептом апетитного прозорого холодцю. Тепер розповідаємо, як приготувати смачні закарпатські голубці.
Рецептом на своєму ютуб-каналі поділився кухар і ресторатор Євген Клопотенко. Також він розповів про один цікавий лайфхак, який допоможе пришвидшити їх приготування.
Інгредієнти:
- 1 шт. капусти
- 200 г рису
- 500 г фаршу свинячого
- 2 шт. цибулі
- 1 шт. моркви
- 1 шт. перцю солодкого
- 1 шт. томату
- 2 ст. л. смальцю
- 2 ч. л. паприки меленої
- сіль, перець до смаку
- 1 ст. л. томатної пасти
- 600 мл води
Спосіб приготування:
- У капусти відрізаємо корінчик та відправляємо її в гарячу воду на 10 хвилин. Паралельно дрібно нарізаємо дві цибулини.
- Коли капуста трішечки відвариться, досить легко можна буде від'єднати листочки один від одного. Для фаршу нарізаємо один солодкий перець. На смальці обсмажуємо цибулю та солодкий перець.
- Натираємо моркву і також перекладаємо її до пательні. Після цього томати або томатну пасту.
- Коли овочі охолонуть, додаємо паприку, фарш та рис. Ретельно все поєднуємо, додаємо сіль та перемішуємо.
- Починаємо формувати голубці. Для цього зрізаємо щільну частинку листочка капусти. Кожен листок розрізаємо на дві частини.
- Загортаємо у частини листочків фарш. Викладаємо голубці в ємність та заливаємо їх томатною пастою, розведеною з водою.
- Також накриваємо тарілкою — це пришвидшить час приготування голубців вдвічі. Ставимо на вогонь і відраховуємо 25 хвилин з моменту закипання.
Їх можна подавати холодними або гарячими — як вам більше подобається. Також ми розповідали, як приготувати смачні крученики з яблуками.