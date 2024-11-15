Самый быстрый рецепт голубцов: повар рассказал, что сделать, чтобы приготовились за 25 минут (видео)
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Как приготовить голубцы особенно вкусно
Простые традиционные блюда – это отличный случай порадовать себя и домашних вкусненьким. Мы делились рецептом аппетитного прозрачного холодца. Теперь рассказываем, как приготовить вкусные закарпатские голубцы.
Рецептом на своем ютуб-канале поделился повар и ресторатор Евгений Клопотенко. Также он рассказал об одном интересном лайфхаке, который поможет ускорить их приготовление.
Ингредиенты:
- 1 шт. капусты
- 200 г риса
- 500 г фарша свиного
- 2 шт. лука
- 1 шт. моркови
- 1 шт. перца сладкого
- 1 шт. томата
- 2 ст. л. смальца
- 2 ч. л. паприки молотой
- соль, перец по вкусу
- 1 ст. л. томатной пасты
- 600 мл воды
Способ приготовления:
- У капусты отрезаем корешок и отправляем ее в горячую воду на 10 минут. Параллельно мелко нарезаем две луковицы.
- Когда капуста немного отварится, довольно легко можно будет отсоединить листики друг от друга. Для фарша нарезаем один сладкий перец.
- Натираем морковь и также перекладываем ее в сковороду. После этого томаты или томатную пасту.
- Когда овощи остынут, добавляем паприку, фарш и рис.
- Начинаем формировать голубцы. Для этого срезаем плотную частичку листика капусты. Каждый листок разрезаем на две части.
- Заворачиваем в части листочков фарш. Выкладываем голубцы в емкость и заливаем их томатной пастой, разведенной с водой.
- Также накрываем тарелкой – это ускорит время приготовления голубцов вдвое. Ставим на огонь и отсчитываем 25 минут с момента закипания.
Их можно подавать холодными или горячими – как вам больше нравится. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные крученики с яблоками.