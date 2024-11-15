Самый быстрый рецепт голубцов: повар рассказал, что сделать, чтобы приготовились за 25 минут (видео)

Как приготовить голубцы особенно вкусно

Простые традиционные блюда – это отличный случай порадовать себя и домашних вкусненьким. Мы делились рецептом аппетитного прозрачного холодца. Теперь рассказываем, как приготовить вкусные закарпатские голубцы.

Рецептом на своем ютуб-канале поделился повар и ресторатор Евгений Клопотенко. Также он рассказал об одном интересном лайфхаке, который поможет ускорить их приготовление.

Ингредиенты:

1 шт. капусты

200 г риса

500 г фарша свиного

2 шт. лука

1 шт. моркови

1 шт. перца сладкого

1 шт. томата

2 ст. л. смальца

2 ч. л. паприки молотой

соль, перец по вкусу

1 ст. л. томатной пасты

600 мл воды

Способ приготовления:

У капусты отрезаем корешок и отправляем ее в горячую воду на 10 минут. Параллельно мелко нарезаем две луковицы. Когда капуста немного отварится, довольно легко можно будет отсоединить листики друг от друга. Для фарша нарезаем один сладкий перец. Натираем морковь и также перекладываем ее в сковороду. После этого томаты или томатную пасту. Когда овощи остынут, добавляем паприку, фарш и рис. Начинаем формировать голубцы. Для этого срезаем плотную частичку листика капусты. Каждый листок разрезаем на две части. Заворачиваем в части листочков фарш. Выкладываем голубцы в емкость и заливаем их томатной пастой, разведенной с водой. Также накрываем тарелкой – это ускорит время приготовления голубцов вдвое. Ставим на огонь и отсчитываем 25 минут с момента закипания.

Их можно подавать холодными или горячими – как вам больше нравится. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные крученики с яблоками.