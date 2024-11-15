Нежнейший паштет приготовить просто: все запечь и взбить блендером (видео)

Так получается очень нежный паштет

Домашние паштеты имеют большое количество. Мы делились рецептом домашнего паштета из куриного мяса. Теперь рассказываем, как приготовить паштет из печени.

Кулинарная блоггерша под ником mariiam_foodblog рассказала, как приготовить нежный и вкусный печеночный паштет в духовке. Рецепт максимально простой – для самой вкусной закуски нужно все запечь и взбить блендером.

Ингредиенты:

500 граммов куриной печени

1 морковь

1 лук

1 яблоко

100 мл сливок

соль, перец по вкусу

сливочное масло

Способ приготовления:

В форму, застеленную пергаментом, выкладываем печень и нарезанные на кусочки яблоко, лук и морковь. По вкусу все солим и перчим и заливаем сливками. Запекаем все в духовке при температуре 180 градусов до готовности. Время приготовления зависит от духовки и от величины кусочков. Готовые продукты перебиваем блендером, как только они остынут. Тогда расстилаем на столе пищевую пленку, перекладываем на нее печеночную массу и разравниваем, формируя равномерный прямоугольник. Этот прямоугольник тонким слоем смазываем сливочным маслом. С помощью пленки, окучивая ее, формируем колбаски.

Затем нужно оставить их в холодильнике до застывания – и можно смаковать. Также мы делились рецептом аппетитной мясной закуски с салом.