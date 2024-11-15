Нежнейший паштет приготовить просто: все запечь и взбить блендером (видео)
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Так получается очень нежный паштет
Домашние паштеты имеют большое количество. Мы делились рецептом домашнего паштета из куриного мяса. Теперь рассказываем, как приготовить паштет из печени.
Кулинарная блоггерша под ником mariiam_foodblog рассказала, как приготовить нежный и вкусный печеночный паштет в духовке. Рецепт максимально простой – для самой вкусной закуски нужно все запечь и взбить блендером.
Ингредиенты:
- 500 граммов куриной печени
- 1 морковь
- 1 лук
- 1 яблоко
- 100 мл сливок
- соль, перец по вкусу
- сливочное масло
Способ приготовления:
- В форму, застеленную пергаментом, выкладываем печень и нарезанные на кусочки яблоко, лук и морковь. По вкусу все солим и перчим и заливаем сливками.
- Запекаем все в духовке при температуре 180 градусов до готовности. Время приготовления зависит от духовки и от величины кусочков.
- Готовые продукты перебиваем блендером, как только они остынут. Тогда расстилаем на столе пищевую пленку, перекладываем на нее печеночную массу и разравниваем, формируя равномерный прямоугольник.
- Этот прямоугольник тонким слоем смазываем сливочным маслом. С помощью пленки, окучивая ее, формируем колбаски.
Затем нужно оставить их в холодильнике до застывания – и можно смаковать. Также мы делились рецептом аппетитной мясной закуски с салом.