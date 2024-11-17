Борошно не знадобиться: з чого ще приготувати хрусткий кляр для соковитих відбивних (відео)

Це ідеальна страва нашвидкуруч для сімейної вечері

З курки можна приготувати багато смачних та швидких страв. Філе тушкують у різноманітних соусах, курку запікають цілою чи окремо крильця або гомілки.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом смачного кляру для курячих відбивних. А опублікували його на Instagram-сторінці "radostina_ksenia".

Як приготувати відбивні у клярі

Інгредієнти:

куряче філе — 700 г

сіль — за смаком

перець — за смаком

яйце — 2 шт.

соєвий соус — 2 ст. л.;

крохмаль — 1 ст. л.;

вода — 2 ст. л.;

часник — 4 зуб.;

приправа — до смаку;

Спосіб приготування:

1.Філе порізати, відбити м'ясо через плівку, присипати сіллю та спеціями.

2.Збити яйця із сіллю, соєвим соусом, часником, водою, крохмалем.

3.Обмокнути м'ясо в кляр і обсмажити відбивні.