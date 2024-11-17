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Борошно не знадобиться: з чого ще приготувати хрусткий кляр для соковитих відбивних (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачні, ніжні, соковиті
Смачні, ніжні, соковиті. Фото 1000.menu

Це ідеальна страва нашвидкуруч для сімейної вечері

З курки можна приготувати багато смачних та швидких страв. Філе тушкують у різноманітних соусах, курку запікають цілою чи окремо крильця або гомілки.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом смачного кляру для курячих відбивних. А опублікували його на Instagram-сторінці "radostina_ksenia".

Як приготувати відбивні у клярі

Інгредієнти:

  • куряче філе — 700 г
  • сіль — за смаком
  • перець — за смаком
  • яйце — 2 шт.
  • соєвий соус — 2 ст. л.;
  • крохмаль — 1 ст. л.;
  • вода — 2 ст. л.;
  • часник — 4 зуб.;
  • приправа — до смаку;

Спосіб приготування:

1.Філе порізати, відбити м'ясо через плівку, присипати сіллю та спеціями.

2.Збити яйця із сіллю, соєвим соусом, часником, водою, крохмалем.

3.Обмокнути м'ясо в кляр і обсмажити відбивні.

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#Готуємо вдома #Відбивні #кляр