Борошно не знадобиться: з чого ще приготувати хрусткий кляр для соковитих відбивних (відео)
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Це ідеальна страва нашвидкуруч для сімейної вечері
З курки можна приготувати багато смачних та швидких страв. Філе тушкують у різноманітних соусах, курку запікають цілою чи окремо крильця або гомілки.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом смачного кляру для курячих відбивних. А опублікували його на Instagram-сторінці "radostina_ksenia".
Як приготувати відбивні у клярі
Інгредієнти:
- куряче філе — 700 г
- сіль — за смаком
- перець — за смаком
- яйце — 2 шт.
- соєвий соус — 2 ст. л.;
- крохмаль — 1 ст. л.;
- вода — 2 ст. л.;
- часник — 4 зуб.;
- приправа — до смаку;
Спосіб приготування:
1.Філе порізати, відбити м'ясо через плівку, присипати сіллю та спеціями.
2.Збити яйця із сіллю, соєвим соусом, часником, водою, крохмалем.
3.Обмокнути м'ясо в кляр і обсмажити відбивні.