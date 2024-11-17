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Мука не понадобится: из чего еще приготовить хрустящий кляр для сочных отбивных (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Вкусные, нежные, сочные
Вкусные, нежные, сочные. Фото 1000.menu

Это идеальное блюдо на скорую руку для семейного ужина

Из курицы можно приготовить много вкусных и быстрых блюд. Филе тушат в различных соусах, курицу запекают целиком или отдельно крылышки, или голени.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом вкусного кляра для куриных отбивных. А опубликовали его на Instagram-странице "radostina_ksenia".

Как приготовить отбивные в кляре

Ингредиенты:

  • куриное филе — 700 г
  • соль — по вкусу
  • перец — по вкусу
  • яйцо – 2 шт.
  • соевый соус – 2 ст.
  • крахмал — 1 ст.
  • вода – 2 ст.
  • чеснок — 4 зуб.;
  • приправа – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Филе порезать, отбить мясо через пленку, присыпать солью и специями.

2. Взбить яйца с солью, соевым соусом, чесноком, водой, крахмалом.

3.Обмокнуть мясо в кляр и обжарить отбивные.

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#Готовим дома #Отбивные #кляр