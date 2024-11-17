Мука не понадобится: из чего еще приготовить хрустящий кляр для сочных отбивных (видео)
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Это идеальное блюдо на скорую руку для семейного ужина
Из курицы можно приготовить много вкусных и быстрых блюд. Филе тушат в различных соусах, курицу запекают целиком или отдельно крылышки, или голени.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом вкусного кляра для куриных отбивных. А опубликовали его на Instagram-странице "radostina_ksenia".
Как приготовить отбивные в кляре
Ингредиенты:
- куриное филе — 700 г
- соль — по вкусу
- перец — по вкусу
- яйцо – 2 шт.
- соевый соус – 2 ст.
- крахмал — 1 ст.
- вода – 2 ст.
- чеснок — 4 зуб.;
- приправа – по вкусу;
Способ приготовления:
1.Филе порезать, отбить мясо через пленку, присыпать солью и специями.
2. Взбить яйца с солью, соевым соусом, чесноком, водой, крахмалом.
3.Обмокнуть мясо в кляр и обжарить отбивные.