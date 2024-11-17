Мука не понадобится: из чего еще приготовить хрустящий кляр для сочных отбивных (видео)

Это идеальное блюдо на скорую руку для семейного ужина

Из курицы можно приготовить много вкусных и быстрых блюд. Филе тушат в различных соусах, курицу запекают целиком или отдельно крылышки, или голени.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом вкусного кляра для куриных отбивных. А опубликовали его на Instagram-странице "radostina_ksenia".

Как приготовить отбивные в кляре

Ингредиенты:

куриное филе — 700 г

соль — по вкусу

перец — по вкусу

яйцо – 2 шт.

соевый соус – 2 ст.

крахмал — 1 ст.

вода – 2 ст.

чеснок — 4 зуб.;

приправа – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Филе порезать, отбить мясо через пленку, присыпать солью и специями.

2. Взбить яйца с солью, соевым соусом, чесноком, водой, крахмалом.

3.Обмокнуть мясо в кляр и обжарить отбивные.