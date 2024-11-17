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Як смачно приготувати курячі гомілки: рецепт з яблуками (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Рецепт простий, але цікавий
Рецепт простий, але цікавий. Фото smachnonews.24tv.ua

Клопотенко показав, як смачно приготувати курку

Курка — універсальне м’ясо для приготування вечері. Ми ділились рецептом апетитних кручеників з яблуками. В наступному рецепті використовується це ж поєднання смаків, але сама страва — інша.

Кухар та ресторатор Євген Клопотенко розповів, як дуже смачно приготувати курячі гомілки з яблуками. М’ясо виходить з золотистою та хрусткою скоринкою, пікантне, ідеально поєднується з солодкуватими яблуками.

Інгредієнти:

  • Курячі гомілки — 700 г
  • Перець чилі — 0,5 шт.
  • Сіль — 1/2 ч. л.
  • Яблука — 3 шт.
  • Мед — 1 ст. л.
  • Родзинки — 50 г.
  • Вершкове масло — 30 г.
  • Олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Перш за все, маринуємо гомілки. З’єднуємо мед, сіль та перець, а потім натираємо цією сумішшю м’ясо.
  2. Гомілки обсмажуємо на сковороді. Смажимо з усіх боків до золотистої скоринки.
  3. Поки гомілки обсмажуються, нарізаємо яблуко. Обсмажене м’ясо та шматочки яблук викладаємо у форму для запікання.
  4. Також нарізаємо кільцями перець чилі. Додаємо перець та родзинки. Вливаємо трохи води та кладемо вершкове масло.
  5. Ставимо форму в духовку, розігріту до 180 градусів. Запікаємо 30 хвилин.

Виходить дуже соковито, з поєднанням гострого, солодкого та кислого. Також ми ділились рецептом ніжних відбивних.

Теги:
#Рецепт #Яблука #Курятина #Євген Клопотенко