Як смачно приготувати курячі гомілки: рецепт з яблуками (відео)

Клопотенко показав, як смачно приготувати курку

Курка — універсальне м’ясо для приготування вечері. Ми ділились рецептом апетитних кручеників з яблуками. В наступному рецепті використовується це ж поєднання смаків, але сама страва — інша.

Кухар та ресторатор Євген Клопотенко розповів, як дуже смачно приготувати курячі гомілки з яблуками. М’ясо виходить з золотистою та хрусткою скоринкою, пікантне, ідеально поєднується з солодкуватими яблуками.

Інгредієнти:

Курячі гомілки — 700 г

Перець чилі — 0,5 шт.

Сіль — 1/2 ч. л.

Яблука — 3 шт.

Мед — 1 ст. л.

Родзинки — 50 г.

Вершкове масло — 30 г.

Олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Перш за все, маринуємо гомілки. З’єднуємо мед, сіль та перець, а потім натираємо цією сумішшю м’ясо. Гомілки обсмажуємо на сковороді. Смажимо з усіх боків до золотистої скоринки. Поки гомілки обсмажуються, нарізаємо яблуко. Обсмажене м’ясо та шматочки яблук викладаємо у форму для запікання. Також нарізаємо кільцями перець чилі. Додаємо перець та родзинки. Вливаємо трохи води та кладемо вершкове масло. Ставимо форму в духовку, розігріту до 180 градусів. Запікаємо 30 хвилин.

Виходить дуже соковито, з поєднанням гострого, солодкого та кислого. Також ми ділились рецептом ніжних відбивних.