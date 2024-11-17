Як смачно приготувати курячі гомілки: рецепт з яблуками (відео)
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Клопотенко показав, як смачно приготувати курку
Курка — універсальне м’ясо для приготування вечері. Ми ділились рецептом апетитних кручеників з яблуками. В наступному рецепті використовується це ж поєднання смаків, але сама страва — інша.
Кухар та ресторатор Євген Клопотенко розповів, як дуже смачно приготувати курячі гомілки з яблуками. М’ясо виходить з золотистою та хрусткою скоринкою, пікантне, ідеально поєднується з солодкуватими яблуками.
Інгредієнти:
- Курячі гомілки — 700 г
- Перець чилі — 0,5 шт.
- Сіль — 1/2 ч. л.
- Яблука — 3 шт.
- Мед — 1 ст. л.
- Родзинки — 50 г.
- Вершкове масло — 30 г.
- Олія — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Перш за все, маринуємо гомілки. З’єднуємо мед, сіль та перець, а потім натираємо цією сумішшю м’ясо.
- Гомілки обсмажуємо на сковороді. Смажимо з усіх боків до золотистої скоринки.
- Поки гомілки обсмажуються, нарізаємо яблуко. Обсмажене м’ясо та шматочки яблук викладаємо у форму для запікання.
- Також нарізаємо кільцями перець чилі. Додаємо перець та родзинки. Вливаємо трохи води та кладемо вершкове масло.
- Ставимо форму в духовку, розігріту до 180 градусів. Запікаємо 30 хвилин.
Виходить дуже соковито, з поєднанням гострого, солодкого та кислого. Також ми ділились рецептом ніжних відбивних.