Как вкусно приготовить куриные голени: рецепт с яблоками (видео)
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Клопотенко показал, как вкусно приготовить курицу
Курица — универсальное мясо для приготовления ужина. Мы делились рецептом аппетитных кручеников с яблоками.
Повар и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить куриные голени с яблоками. Мясо выходит с золотистой и хрустящей корочкой, пикантное, идеально сочетается со сладковатыми яблоками.
Ингредиенты:
- Куриные голени — 700 г
- Перец чили – 0,5 шт.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Яблоки – 3 шт.
- Мед – 1 ст. л.
- Изюм – 50 г.
- Сливочное масло – 30 г.
- Масло растительное — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Прежде всего, маринуем голени. Соединяем мед, соль и перец, затем натираем этой смесью мясо.
- Голени обжариваем на сковороде. Жарим со всех сторон до золотистой корочки.
- Пока голени обжариваются, нарезаем яблоко. Обжаренное мясо и кусочки яблок выкладываем в форму для запекания.
- Также нарезаем кольцами перец чили. Добавляем перец и изюм. Вливаем немного воды и кладем сливочное масло.
- Ставим форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем 30 минут.
Выходит очень сочно, с сочетанием острого, сладкого и кислого. Также мы делились рецептом нежных отбивных.