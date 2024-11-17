Как вкусно приготовить куриные голени: рецепт с яблоками (видео)

Клопотенко показал, как вкусно приготовить курицу

Курица — универсальное мясо для приготовления ужина. Мы делились рецептом аппетитных кручеников с яблоками.

Повар и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить куриные голени с яблоками. Мясо выходит с золотистой и хрустящей корочкой, пикантное, идеально сочетается со сладковатыми яблоками.

Ингредиенты:

Куриные голени — 700 г

Перец чили – 0,5 шт.

Соль — 1/2 ч. л.

Яблоки – 3 шт.

Мед – 1 ст. л.

Изюм – 50 г.

Сливочное масло – 30 г.

Масло растительное — 2 ст. л.

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Способ приготовления:

Прежде всего, маринуем голени. Соединяем мед, соль и перец, затем натираем этой смесью мясо. Голени обжариваем на сковороде. Жарим со всех сторон до золотистой корочки. Пока голени обжариваются, нарезаем яблоко. Обжаренное мясо и кусочки яблок выкладываем в форму для запекания. Также нарезаем кольцами перец чили. Добавляем перец и изюм. Вливаем немного воды и кладем сливочное масло. Ставим форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем 30 минут.

Выходит очень сочно, с сочетанием острого, сладкого и кислого. Также мы делились рецептом нежных отбивных.