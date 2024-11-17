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Как вкусно приготовить куриные голени: рецепт с яблоками (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт простой, но интересный
Рецепт простой, но интересный. Фото smachnonews.24tv.ua

Клопотенко показал, как вкусно приготовить курицу

Курица — универсальное мясо для приготовления ужина. Мы делились рецептом аппетитных кручеников с яблоками.

Повар и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить куриные голени с яблоками. Мясо выходит с золотистой и хрустящей корочкой, пикантное, идеально сочетается со сладковатыми яблоками.

Ингредиенты:

  • Куриные голени — 700 г
  • Перец чили – 0,5 шт.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Яблоки – 3 шт.
  • Мед – 1 ст. л.
  • Изюм – 50 г.
  • Сливочное масло – 30 г.
  • Масло растительное — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Прежде всего, маринуем голени. Соединяем мед, соль и перец, затем натираем этой смесью мясо.
  2. Голени обжариваем на сковороде. Жарим со всех сторон до золотистой корочки.
  3. Пока голени обжариваются, нарезаем яблоко. Обжаренное мясо и кусочки яблок выкладываем в форму для запекания.
  4. Также нарезаем кольцами перец чили. Добавляем перец и изюм. Вливаем немного воды и кладем сливочное масло.
  5. Ставим форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем 30 минут.

Выходит очень сочно, с сочетанием острого, сладкого и кислого. Также мы делились рецептом нежных отбивных.

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#Рецепт #Яблоки #Курятина #Евгений Клопотенко