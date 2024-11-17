Простой десерт родом из детства: эту вкуснятину вы приготовите за считанные минуты (видео)

Чернослив, фаршированный орешками, под сливочным кремом

Десерты не обязательно должны быть сложными и отнимать у вас много времени. Мы рассказывали, как приготовить вкуснейшие цукаты из тыквы. Теперь делимся рецептом аппетитного десерта, который многие помнят еще с детства — вкусный чернослив, фаршированный орехами, под нежным сливочным кремом.

Эту вкусность действительно можно приготовить за считанные минуты. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником alinaumami.

Ингредиенты:

чернослив

орехи

сливки 30% или сметана

сахарная пудра

какао/шоколад

Способ приготовления:

Орехи чистим от шелухи. Берем красивый чернослив и фаршируем его орехами. Параллельно проверяем, случайно ли там не осталось несколько косточек. Жирные сливки или сметану взбиваем в крем. Добавляем сахарную пудру и еще раз взбиваем. Выкладываем десерт. В один слой на плоской тарелке размещаем чернослив, нафаршированный орехами. Наверх щедрым слоем выкладываем крем. Присыпаем десерт какао – для этого удобно использовать ситечко.

Этот десерт точно вам понравится, если вы любите черносливый вкус. Также мы рассказывали, как приготовить домашний шоколадный торт.