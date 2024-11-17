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Простой десерт родом из детства: эту вкуснятину вы приготовите за считанные минуты (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Этот десерт максимально простой и успешный
Этот десерт максимально простой и успешный. Фото Скриншот из видео

Чернослив, фаршированный орешками, под сливочным кремом

Десерты не обязательно должны быть сложными и отнимать у вас много времени. Мы рассказывали, как приготовить вкуснейшие цукаты из тыквы. Теперь делимся рецептом аппетитного десерта, который многие помнят еще с детства — вкусный чернослив, фаршированный орехами, под нежным сливочным кремом.

Эту вкусность действительно можно приготовить за считанные минуты. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником alinaumami.

Ингредиенты:

  • чернослив
  • орехи
  • сливки 30% или сметана
  • сахарная пудра
  • какао/шоколад

Способ приготовления:

  1. Орехи чистим от шелухи. Берем красивый чернослив и фаршируем его орехами. Параллельно проверяем, случайно ли там не осталось несколько косточек.
  2. Жирные сливки или сметану взбиваем в крем. Добавляем сахарную пудру и еще раз взбиваем.
  3. Выкладываем десерт. В один слой на плоской тарелке размещаем чернослив, нафаршированный орехами.
  4. Наверх щедрым слоем выкладываем крем. Присыпаем десерт какао – для этого удобно использовать ситечко.

Этот десерт точно вам понравится, если вы любите черносливый вкус. Также мы рассказывали, как приготовить домашний шоколадный торт.

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#Рецепт #Орехи #Чернослив #Десерт