Простой десерт родом из детства: эту вкуснятину вы приготовите за считанные минуты (видео)
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Чернослив, фаршированный орешками, под сливочным кремом
Десерты не обязательно должны быть сложными и отнимать у вас много времени. Мы рассказывали, как приготовить вкуснейшие цукаты из тыквы. Теперь делимся рецептом аппетитного десерта, который многие помнят еще с детства — вкусный чернослив, фаршированный орехами, под нежным сливочным кремом.
Эту вкусность действительно можно приготовить за считанные минуты. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником alinaumami.
Ингредиенты:
- чернослив
- орехи
- сливки 30% или сметана
- сахарная пудра
- какао/шоколад
Способ приготовления:
- Орехи чистим от шелухи. Берем красивый чернослив и фаршируем его орехами. Параллельно проверяем, случайно ли там не осталось несколько косточек.
- Жирные сливки или сметану взбиваем в крем. Добавляем сахарную пудру и еще раз взбиваем.
- Выкладываем десерт. В один слой на плоской тарелке размещаем чернослив, нафаршированный орехами.
- Наверх щедрым слоем выкладываем крем. Присыпаем десерт какао – для этого удобно использовать ситечко.
Этот десерт точно вам понравится, если вы любите черносливый вкус. Также мы рассказывали, как приготовить домашний шоколадный торт.