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Выходят тонкими, ажурными и не пригорают: самый удачный рецепт теста для блинов (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Нежные, простые, на завтрак для всей семьи
Нежные, простые, на завтрак для всей семьи. Фото 1000.menu

Блинчики получаются очень тонкими

У каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт блинов. Кто-то готовит их на воде, кто-то на кипятке, а кто-то на кефире.

Сегодня мы хотим предложить тонкие эластичные блины на молоке. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить блины на молоке

Ингредиенты:

  • молоко (чуть теплое) – 500 мл;
  • яйца – 3 шт.;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • мука – 1,5 стакана (220 г);
  • масло – 2-3 ст. л.;
  • щепотка соли;
  • сливочное масло или сало для жарки;

Способ приготовления:

1.Яйца взбить с сахаром и солью.

2.Всыпать порциями просеянную муку.

3.Хорошо перемешать с помощью венчика и влить чуть теплое молоко.

4.Перемешать до соединения ингредиентов и в конце добавить масло.

5. Перемешать и оставить тесто на 15 минут отдохнуть.

6. Разогреть сковороду до очень горячего состояния.

7.Положить кусочек масла и можно начинать жарить блины.

8.Обжарить блины на среднем огне примерно 3-5 минут с каждой стороны.

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#Молоко #Блины #Готовим дома