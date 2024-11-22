Выходят тонкими, ажурными и не пригорают: самый удачный рецепт теста для блинов (видео)

Блинчики получаются очень тонкими

У каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт блинов. Кто-то готовит их на воде, кто-то на кипятке, а кто-то на кефире.

Сегодня мы хотим предложить тонкие эластичные блины на молоке. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить блины на молоке

Ингредиенты:

молоко (чуть теплое) – 500 мл;

яйца – 3 шт.;

сахар – 2 ст. л.;

мука – 1,5 стакана (220 г);

масло – 2-3 ст. л.;

щепотка соли;

сливочное масло или сало для жарки;

Способ приготовления:

1.Яйца взбить с сахаром и солью.

2.Всыпать порциями просеянную муку.

3.Хорошо перемешать с помощью венчика и влить чуть теплое молоко.

4.Перемешать до соединения ингредиентов и в конце добавить масло.

5. Перемешать и оставить тесто на 15 минут отдохнуть.

6. Разогреть сковороду до очень горячего состояния.

7.Положить кусочек масла и можно начинать жарить блины.

8.Обжарить блины на среднем огне примерно 3-5 минут с каждой стороны.