Выходят тонкими, ажурными и не пригорают: самый удачный рецепт теста для блинов (видео)
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Блинчики получаются очень тонкими
У каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт блинов. Кто-то готовит их на воде, кто-то на кипятке, а кто-то на кефире.
Сегодня мы хотим предложить тонкие эластичные блины на молоке. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".
Как приготовить блины на молоке
Ингредиенты:
- молоко (чуть теплое) – 500 мл;
- яйца – 3 шт.;
- сахар – 2 ст. л.;
- мука – 1,5 стакана (220 г);
- масло – 2-3 ст. л.;
- щепотка соли;
- сливочное масло или сало для жарки;
Способ приготовления:
1.Яйца взбить с сахаром и солью.
2.Всыпать порциями просеянную муку.
3.Хорошо перемешать с помощью венчика и влить чуть теплое молоко.
4.Перемешать до соединения ингредиентов и в конце добавить масло.
5. Перемешать и оставить тесто на 15 минут отдохнуть.
6. Разогреть сковороду до очень горячего состояния.
7.Положить кусочек масла и можно начинать жарить блины.
8.Обжарить блины на среднем огне примерно 3-5 минут с каждой стороны.