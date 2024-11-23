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Збережіть цей рецепт до свята: смачний рулет, який гості попросять з собою (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Дуже смачна закуска
Дуже смачна закуска. Фото Скріншот tiktok.com/@zhuravlina_cooking

Цей рулет стане справжньою родзинкою святкового столу

Святковий стіл — це завжди нагода здивувати гостей не лише смаком, а й оригінальністю подачі. Якщо ви шукаєте щось яскраве, смачне та незвичайне замість "Шуби", цей буряковий рулет з оселедцем стане справжньою окрасою застілля.

Поєднання ніжного бурякового бісквіта, вершкового сиру та пікантного оселедця створює гармонію смаків, яка сподобається навіть найвибагливішим гостям.

Приготуйте цей рулет за рецептом від блогерки zhuravlina_cooking, і він точно не залишиться непоміченим.

Інгредієнти:

  • відварений буряк — 250 г (натертого);
  • яйця — 3 шт.;
  • борошно — 80 г;
  • сіль — 1/2 ч.л.;
  • перець чорний мелений;
  • олія — 1 ст.л.;
  • Для начинки:
  • оселедець — 200-250 г (філе);
  • сир вершковий — 300 г;
  • гірчиця в зернах — 3-4 ч.л.;
  • зелена цибуля — пучок.

Спосіб приготування:

  1. Білки збити до стійкої та пишної піни.
  2. Жовтки, борошно та олію додати до натертого буряка та перемішати.
  3. Бурякове тісто вмішати в збиті білки у два етапи та перемішати до однорідності.
  4. Викласти бурякове тісто на застелене пергаментом деко.
  5. Випікаємо буряковий бісквіт в розігрітій до 180-190 градусів духовці приблизно 12-15 хвилин.
  6. Готовий рулет охолодити 10 хвилин.
  7. Бісквіт викласти на харчову плівку, викласти вершковий сир та змастити рівномірно ложкою.
  8. З одного краю викласти нарізаний навпіл оселедець та гірчицю в зернах.
  9. Нарізану зелену цибулю нарізати дрібно і посипати зверху на корж.
  10. Загорнути щільно рулет, перекласти в харчову плівку та перекласти мінімум на годину холодильник.

Раніше ми ділились цікавим варіантом приготування вінегрету. Готується він простіше, ніж зазвичай.

Теги:
#Рецепти #Оселедець #Святковий стіл