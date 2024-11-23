Збережіть цей рецепт до свята: смачний рулет, який гості попросять з собою (відео)

Цей рулет стане справжньою родзинкою святкового столу

Святковий стіл — це завжди нагода здивувати гостей не лише смаком, а й оригінальністю подачі. Якщо ви шукаєте щось яскраве, смачне та незвичайне замість "Шуби", цей буряковий рулет з оселедцем стане справжньою окрасою застілля.

Поєднання ніжного бурякового бісквіта, вершкового сиру та пікантного оселедця створює гармонію смаків, яка сподобається навіть найвибагливішим гостям.

Приготуйте цей рулет за рецептом від блогерки zhuravlina_cooking, і він точно не залишиться непоміченим.

Інгредієнти:

відварений буряк — 250 г (натертого);

яйця — 3 шт.;

борошно — 80 г;

сіль — 1/2 ч.л.;

перець чорний мелений;

олія — 1 ст.л.;

Для начинки:

оселедець — 200-250 г (філе);

сир вершковий — 300 г;

гірчиця в зернах — 3-4 ч.л.;

зелена цибуля — пучок.

Спосіб приготування:

Білки збити до стійкої та пишної піни. Жовтки, борошно та олію додати до натертого буряка та перемішати. Бурякове тісто вмішати в збиті білки у два етапи та перемішати до однорідності. Викласти бурякове тісто на застелене пергаментом деко. Випікаємо буряковий бісквіт в розігрітій до 180-190 градусів духовці приблизно 12-15 хвилин. Готовий рулет охолодити 10 хвилин. Бісквіт викласти на харчову плівку, викласти вершковий сир та змастити рівномірно ложкою. З одного краю викласти нарізаний навпіл оселедець та гірчицю в зернах. Нарізану зелену цибулю нарізати дрібно і посипати зверху на корж. Загорнути щільно рулет, перекласти в харчову плівку та перекласти мінімум на годину холодильник.

Раніше ми ділились цікавим варіантом приготування вінегрету. Готується він простіше, ніж зазвичай.