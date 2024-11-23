Збережіть цей рецепт до свята: смачний рулет, який гості попросять з собою (відео)
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Цей рулет стане справжньою родзинкою святкового столу
Святковий стіл — це завжди нагода здивувати гостей не лише смаком, а й оригінальністю подачі. Якщо ви шукаєте щось яскраве, смачне та незвичайне замість "Шуби", цей буряковий рулет з оселедцем стане справжньою окрасою застілля.
Поєднання ніжного бурякового бісквіта, вершкового сиру та пікантного оселедця створює гармонію смаків, яка сподобається навіть найвибагливішим гостям.
Приготуйте цей рулет за рецептом від блогерки zhuravlina_cooking, і він точно не залишиться непоміченим.
Інгредієнти:
- відварений буряк — 250 г (натертого);
- яйця — 3 шт.;
- борошно — 80 г;
- сіль — 1/2 ч.л.;
- перець чорний мелений;
- олія — 1 ст.л.;
- Для начинки:
- оселедець — 200-250 г (філе);
- сир вершковий — 300 г;
- гірчиця в зернах — 3-4 ч.л.;
- зелена цибуля — пучок.
Спосіб приготування:
- Білки збити до стійкої та пишної піни.
- Жовтки, борошно та олію додати до натертого буряка та перемішати.
- Бурякове тісто вмішати в збиті білки у два етапи та перемішати до однорідності.
- Викласти бурякове тісто на застелене пергаментом деко.
- Випікаємо буряковий бісквіт в розігрітій до 180-190 градусів духовці приблизно 12-15 хвилин.
- Готовий рулет охолодити 10 хвилин.
- Бісквіт викласти на харчову плівку, викласти вершковий сир та змастити рівномірно ложкою.
- З одного краю викласти нарізаний навпіл оселедець та гірчицю в зернах.
- Нарізану зелену цибулю нарізати дрібно і посипати зверху на корж.
- Загорнути щільно рулет, перекласти в харчову плівку та перекласти мінімум на годину холодильник.
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