Сохраните этот рецепт к празднику: вкусный рулет, который гости попросят с собой (видео)

Этот рулет станет настоящей изюминкой праздничного стола

Праздничный стол – это всегда возможность удивить гостей не только вкусом, но и оригинальностью подачи. Если вы ищете что-то яркое, вкусное и необычное вместо "Шубы", этот свекольный рулет с селедкой станет настоящим украшением застолья.

Сочетание нежного свекольного бисквита, сливочного сыра и пикантной сельди создает гармонию вкусов, которая понравится даже самым требовательным гостям.

Приготовьте этот рулет по рецепту от блогера zhuravlina_cooking, и он точно не останется незамеченным.

Ингредиенты:

отварная свекла — 250 г (натертой);

яйца — 3 шт.;

мука — 80 г;

соль — 1/2 ч.л.;

перец черный молотый;

масло – 1 ст.л.;

Для начинки:

селедка — 200-250 г (филе);

сыр сливочный – 300 г;

горчица в зернах – 3-4 ч.л.;

зеленый лук – пучок.

Способ приготовления:

Белки взбить до стойкой и пышной пены. Желтки, муку и масло добавить к натертой свекле и перемешать. Свекольное тесто вмешать во взбитые белки в два этапа и перемешать до однородности. Выложить свекольное тесто на застеленный пергаментом противень. Выпекаем свекольный бисквит в разогретой до 180-190 градусов духовке примерно 12-15 минут. Готовый рулет охладить 10 минут. Бисквит выложить на пищевую пленку, выложить сливочный сыр и смазать равномерно ложкой. С одного края выложить нарезанную пополам сельдь и горчицу в зернах. Зеленый лук нарезать мелко и посыпать сверху на корж. Завернуть плотно рулет, переложить в пищевую пленку и положить минимум на час в холодильник.

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