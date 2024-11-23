Сохраните этот рецепт к празднику: вкусный рулет, который гости попросят с собой (видео)
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Этот рулет станет настоящей изюминкой праздничного стола
Праздничный стол – это всегда возможность удивить гостей не только вкусом, но и оригинальностью подачи. Если вы ищете что-то яркое, вкусное и необычное вместо "Шубы", этот свекольный рулет с селедкой станет настоящим украшением застолья.
Сочетание нежного свекольного бисквита, сливочного сыра и пикантной сельди создает гармонию вкусов, которая понравится даже самым требовательным гостям.
Приготовьте этот рулет по рецепту от блогера zhuravlina_cooking, и он точно не останется незамеченным.
Ингредиенты:
- отварная свекла — 250 г (натертой);
- яйца — 3 шт.;
- мука — 80 г;
- соль — 1/2 ч.л.;
- перец черный молотый;
- масло – 1 ст.л.;
Для начинки:
- селедка — 200-250 г (филе);
- сыр сливочный – 300 г;
- горчица в зернах – 3-4 ч.л.;
- зеленый лук – пучок.
Способ приготовления:
- Белки взбить до стойкой и пышной пены.
- Желтки, муку и масло добавить к натертой свекле и перемешать.
- Свекольное тесто вмешать во взбитые белки в два этапа и перемешать до однородности.
- Выложить свекольное тесто на застеленный пергаментом противень.
- Выпекаем свекольный бисквит в разогретой до 180-190 градусов духовке примерно 12-15 минут.
- Готовый рулет охладить 10 минут.
- Бисквит выложить на пищевую пленку, выложить сливочный сыр и смазать равномерно ложкой.
- С одного края выложить нарезанную пополам сельдь и горчицу в зернах.
- Зеленый лук нарезать мелко и посыпать сверху на корж.
- Завернуть плотно рулет, переложить в пищевую пленку и положить минимум на час в холодильник.
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