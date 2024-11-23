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Сохраните этот рецепт к празднику: вкусный рулет, который гости попросят с собой (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Очень вкусная закуска
Очень вкусная закуска. Фото Скриншот tiktok.com/@zhuravlina_cooking

Этот рулет станет настоящей изюминкой праздничного стола

Праздничный стол – это всегда возможность удивить гостей не только вкусом, но и оригинальностью подачи. Если вы ищете что-то яркое, вкусное и необычное вместо "Шубы", этот свекольный рулет с селедкой станет настоящим украшением застолья.

Сочетание нежного свекольного бисквита, сливочного сыра и пикантной сельди создает гармонию вкусов, которая понравится даже самым требовательным гостям.

Приготовьте этот рулет по рецепту от блогера zhuravlina_cooking, и он точно не останется незамеченным.

Ингредиенты:

  • отварная свекла — 250 г (натертой);
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 80 г;
  • соль — 1/2 ч.л.;
  • перец черный молотый;
  • масло – 1 ст.л.;

Для начинки:

  • селедка — 200-250 г (филе);
  • сыр сливочный – 300 г;
  • горчица в зернах – 3-4 ч.л.;
  • зеленый лук – пучок.

Способ приготовления:

  1. Белки взбить до стойкой и пышной пены.
  2. Желтки, муку и масло добавить к натертой свекле и перемешать.
  3. Свекольное тесто вмешать во взбитые белки в два этапа и перемешать до однородности.
  4. Выложить свекольное тесто на застеленный пергаментом противень.
  5. Выпекаем свекольный бисквит в разогретой до 180-190 градусов духовке примерно 12-15 минут.
  6. Готовый рулет охладить 10 минут.
  7. Бисквит выложить на пищевую пленку, выложить сливочный сыр и смазать равномерно ложкой.
  8. С одного края выложить нарезанную пополам сельдь и горчицу в зернах.
  9. Зеленый лук нарезать мелко и посыпать сверху на корж.
  10. Завернуть плотно рулет, переложить в пищевую пленку и положить минимум на час в холодильник.

Раньше мы делились интересным вариантом приготовления винегрета. Готовится он проще, чем обычно.

Теги:
#Рецепты #Селедка #Праздничный стол