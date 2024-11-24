Додайте до салату "Мімоза" один інгредієнт – і ви будете вражені: секрет покращення смаку звичної страви

Звична страва заграє новими барвами

Один із найпростіших, доступних і поживних салатів — це "Мімоза". Традиційно його готують із сардиною, але можна використовувати й тунець або запечену скумбрію як альтернативу.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом звичного салату зі смачною рибкою. А опублікували його на Instagram-сторінці "man_darinka.food".

Як приготувати "Мімозу" по-новому

Інгредієнти:

картопля – 3 шт.;

морква – 1 шт.;

курячі яйця – 4 шт.;

плавлений сир – 100 г;

тунець у власному соку – 185 г;

майонез – 75 г;

сіль та чорний мелений перець за смаком;

кріп – 2-3 гілочки;

Спосіб приготування:

1.Овочі відварити, почистити та натерти.

2.З тунця злити рідину, розім'яти виделкою.

3.Плавлений сир натерти на великій тертці, рівномірно розподілити поверх рибних консервів.

4.Змастити шар сиру невеликою кількістю майонезу.

5.Курячі яйця зварити, натерти, викласти зверху на сир і змастити майонезом.

6.Викласти терту моркву, майонез, зверху терті жовтки.

7.Накрити салат кришкою або харчовою плівкою, відправити в холодильник на 1-2 години, щоб він охолонув і просочився.