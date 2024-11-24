Добавьте в салат "Мимоза" один ингредиент – и вы будете поражены: секрет улучшения вкуса привычного блюда
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Привычное блюдо заиграет новыми красками
Один из самых простых, доступных и питательных салатов – это "Мимоза". Традиционно его готовят с сардиной, но можно использовать и тунец или запеченную скумбрию в качестве альтернативы.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом привычного салата с вкусной рыбкой. А опубликовали его на Instagram-странице "man_darinka.food".
Как приготовить "Мимозу" по-новому
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- куриные яйца – 4 шт.;
- плавленый творог – 100 г;
- тунец в собственном соке – 185 г;
- майонез – 75 г;
- соль и черный молотый перец по вкусу;
- укроп – 2-3 веточки;
Способ приготовления:
1.Овощи отварить, почистить и натереть.
2.С тунца слить жидкость, размять вилкой.
3.Плавленый сыр натереть на большой терке, равномерно распределить поверх рыбных консервов.
4.Смазать слой сыра небольшим количеством майонеза.
5.Куриные яйца сварить, натереть, выложить сверху на сыр и смазать майонезом.
6. Выложить тертую морковь, майонез, сверху тертые желтки.
7.Накрыть салат крышкой или пищевой пленкой, отправить в холодильник на 1-2 часа, чтобы он остыл и пропитался.