Добавьте в салат "Мимоза" один ингредиент – и вы будете поражены: секрет улучшения вкуса привычного блюда

Привычное блюдо заиграет новыми красками

Один из самых простых, доступных и питательных салатов – это "Мимоза". Традиционно его готовят с сардиной, но можно использовать и тунец или запеченную скумбрию в качестве альтернативы.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом привычного салата с вкусной рыбкой. А опубликовали его на Instagram-странице "man_darinka.food".

Как приготовить "Мимозу" по-новому

Ингредиенты:

картофель – 3 шт.;

морковь – 1 шт.;

куриные яйца – 4 шт.;

плавленый творог – 100 г;

тунец в собственном соке – 185 г;

майонез – 75 г;

соль и черный молотый перец по вкусу;

укроп – 2-3 веточки;

Способ приготовления:

1.Овощи отварить, почистить и натереть.

2.С тунца слить жидкость, размять вилкой.

3.Плавленый сыр натереть на большой терке, равномерно распределить поверх рыбных консервов.

4.Смазать слой сыра небольшим количеством майонеза.

5.Куриные яйца сварить, натереть, выложить сверху на сыр и смазать майонезом.

6. Выложить тертую морковь, майонез, сверху тертые желтки.

7.Накрыть салат крышкой или пищевой пленкой, отправить в холодильник на 1-2 часа, чтобы он остыл и пропитался.