Приготуйте такий торт на закуску — і всі гості здивуються: рецепт від шеф-кухаря (відео)

Як приготувати цю закуску особливо смачно

Смачні та ситні закуски можуть бути простими, як запечена капуста, а можуть займати трохи часу та зусиль. Якщо ви любите печінковий торт — ви точно знаєте, що всі витрачені сили того варті.

Це розуміє і кухар Володимир Ярославський — за його словами, він з дитинства любить цю страву. В своєму інстаграмі кухар поділився вдалим рецептом печінкового торту.

Інгредієнти:

600 г курячої печінки

220 г молока

3 яйця

120 г обсмаженої цибулі

110–120 г борошна

200 г цибулі

сіль, перець

30 г олії

3 відварені яйця

Для начинки:

300 г моркви

350 г цибулі

200 г плавленого сиру

350 г майонезу

Спосіб приготування:

Подрібнюємо моркву та цибулю. Злегка обсмажуємо моркву до м’якості. Цибулю смажимо окремо — до прозорості й легкої зміни кольору. Відбираємо трохи цибулі для печінкових млинців. Курячу печінку зачищаємо і промиваємо. Блендером перебиваємо печінку, молоко, яйця та частину обсмаженої цибулю. Додаємо сіль, перець та борошно. Вкінці вливаємо олію. Усе змішуємо до однорідності. Тоненькі печінкові млинці смажимо на середньому вогні та не пересушуємо, щоб краї млинців не були занадто тонкими. Обсмажені цибулю та моркву теж подрібнюємо, але не до повної однорідності. Додаємо тертий плавлений або твердий сир і майонез. Збираємо торт. Кожен коржик промащуємо начинкою. Прикрашаємо натертими вареними яйцями.

Страва надзвичайно смачна і так, але буде краще, якщо ви дасте їй просочитись в холодильнику. Також ми ділились рецептом апетитного салату з буряком.