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Приготовьте такой торт на закуску – и все гости удивятся: рецепт от шеф-повара (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Удачный рецепт печеночного торта
Удачный рецепт печеночного торта

Как приготовить эту закуску особенно вкусно

Вкусные и сытные закуски могут быть простыми как запеченная капуста, а могут занимать немного времени и усилий. Если вы любите печеночный торт – вы точно знаете, что все израсходованные силы того стоят.

Это понимает и повар Владимир Ярославский – по его словам, он с детства любит это блюдо. В своем инстаграмме повар поделился удачным рецептом печеночного торта.

Ингредиенты:

  • 600 г куриной печени
  • 220 г молока
  • 3 яйца
  • 120 г обжаренного лука
  • 110–120 г муки
  • соль, перец
  • 30 г масла
  • 3 отварных яйца

Для начинки:

  • 300 г моркови
  • 350 г лука
  • 200 г плавленого сыра
  • 350 г майонеза

Способ приготовления:

  1. Измельчаем морковь и лук. Слегка обжариваем морковь до мягкости. Лук жарим отдельно – до прозрачности и легкого изменения цвета.
  2. Отбираем немного лука для печеночных блинчиков. Куриную печень зачищаем и промываем.
  3. Блендером перебиваем печень, молоко, яйца и часть обжаренного лука. Добавляем соль, перец и муку. В конце вливаем масло. Все смешиваем до однородности.
  4. Тонкие печеночные блины жарим на среднем огне и не пересушиваем, чтобы края блинов не были слишком тонкими. Обжаренный лук и морковь тоже измельчаем, но не до полной однородности. Добавляем тертый плавленый или твердый творог и майонез.
  5. Собираем торт. Каждую лепешку промазываем начинкой. Украшаем натертыми вареными яйцами.

Блюдо очень вкусное и так, но будет лучше, если вы дадите ему пропитаться в холодильнике. Также мы делились рецептом аппетитного салата со свеклой.

Теги:
#Рецепт #Печень #Владимир Ярославский #печеночный торт