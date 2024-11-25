Приготовьте такой торт на закуску – и все гости удивятся: рецепт от шеф-повара (видео)

Как приготовить эту закуску особенно вкусно

Вкусные и сытные закуски могут быть простыми как запеченная капуста, а могут занимать немного времени и усилий. Если вы любите печеночный торт – вы точно знаете, что все израсходованные силы того стоят.

Это понимает и повар Владимир Ярославский – по его словам, он с детства любит это блюдо. В своем инстаграмме повар поделился удачным рецептом печеночного торта.

Ингредиенты:

600 г куриной печени

220 г молока

3 яйца

120 г обжаренного лука

110–120 г муки

соль, перец

30 г масла

3 отварных яйца

Для начинки:

300 г моркови

350 г лука

200 г плавленого сыра

350 г майонеза

Способ приготовления:

Измельчаем морковь и лук. Слегка обжариваем морковь до мягкости. Лук жарим отдельно – до прозрачности и легкого изменения цвета. Отбираем немного лука для печеночных блинчиков. Куриную печень зачищаем и промываем. Блендером перебиваем печень, молоко, яйца и часть обжаренного лука. Добавляем соль, перец и муку. В конце вливаем масло. Все смешиваем до однородности. Тонкие печеночные блины жарим на среднем огне и не пересушиваем, чтобы края блинов не были слишком тонкими. Обжаренный лук и морковь тоже измельчаем, но не до полной однородности. Добавляем тертый плавленый или твердый творог и майонез. Собираем торт. Каждую лепешку промазываем начинкой. Украшаем натертыми вареными яйцами.

Блюдо очень вкусное и так, но будет лучше, если вы дадите ему пропитаться в холодильнике. Также мы делились рецептом аппетитного салата со свеклой.