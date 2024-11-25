Приготовьте такой торт на закуску – и все гости удивятся: рецепт от шеф-повара (видео)
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Как приготовить эту закуску особенно вкусно
Вкусные и сытные закуски могут быть простыми как запеченная капуста, а могут занимать немного времени и усилий. Если вы любите печеночный торт – вы точно знаете, что все израсходованные силы того стоят.
Это понимает и повар Владимир Ярославский – по его словам, он с детства любит это блюдо. В своем инстаграмме повар поделился удачным рецептом печеночного торта.
Ингредиенты:
- 600 г куриной печени
- 220 г молока
- 3 яйца
- 120 г обжаренного лука
- 110–120 г муки
- соль, перец
- 30 г масла
- 3 отварных яйца
Для начинки:
- 300 г моркови
- 350 г лука
- 200 г плавленого сыра
- 350 г майонеза
Способ приготовления:
- Измельчаем морковь и лук. Слегка обжариваем морковь до мягкости. Лук жарим отдельно – до прозрачности и легкого изменения цвета.
- Отбираем немного лука для печеночных блинчиков. Куриную печень зачищаем и промываем.
- Блендером перебиваем печень, молоко, яйца и часть обжаренного лука. Добавляем соль, перец и муку. В конце вливаем масло. Все смешиваем до однородности.
- Тонкие печеночные блины жарим на среднем огне и не пересушиваем, чтобы края блинов не были слишком тонкими. Обжаренный лук и морковь тоже измельчаем, но не до полной однородности. Добавляем тертый плавленый или твердый творог и майонез.
- Собираем торт. Каждую лепешку промазываем начинкой. Украшаем натертыми вареными яйцами.
Блюдо очень вкусное и так, но будет лучше, если вы дадите ему пропитаться в холодильнике. Также мы делились рецептом аппетитного салата со свеклой.