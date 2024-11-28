Красива новорічна закуска: ці "Ялиночки" гості з’їдять разом із тарілками (відео)

Закуска виходить дуже красива і смачна

Святкові закуски хочеться робити не лише смачними, а й красивими. Якщо ви вже готували апетитний салат з буряком і шукаєте ще щось цікавеньке, зверніть увагу на наступний рецепт.

У кулінарному блозі maggtasty розповіли, як приготувати ситну і смачну закуски у формі маленьких сирних ялиночок з рибкою. Такі ялиночки викладаються на крекери і подаються на них же. А в начинці — консерва тунця та крем-сир.

Інгредієнти:

тунець — 120 г

крем сир — 155 г

огірки солоні — 50 г

гранат — для прикраси

кріп — для прикраси

крекери — 6-10 шт

Спосіб приготування:

З риби зливаємо зайву воду чи олію. Перекладаємо її в мисочку, де будемо змішувати інгредієнти. До тунця додаємо крем-сир. Також просушуємо, а потім дрібно кришимо солоні огірки і все зʼєднуємо ложкою. Миємо та просушуємо кріп. Нарізаємо його ножем або ножицями, чим дрібніше, тим краще. Сирну масу ділимо на частинки. Формуємо частинки у формі конусів. Обвалюємо їх у нарізаному кропі. Викладаємо шматочки сиру на крекери так, щоб вони мали вигляд ялиночок. Додатково прикрашаємо гранатовими зернами так, щоб вони мали вигляд ялинкових кульок.

Ця закуска дуже смачна та красива. Також ми розповідали, як приготувати красиву сирну закуску у вигляді ялинкової кульки.