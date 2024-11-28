Красивая новогодняя закуска: эти "Елочки" гости съедят вместе с тарелками (видео)

Закуска получается очень красивая и вкусная

Праздничные закуски хочется делать не только вкусными, но и красивыми. Если вы уже готовили аппетитный салат со свеклой и ищете еще что-нибудь интересное, обратите внимание на следующий рецепт.

В кулинарном блоге maggtasty рассказали, как приготовить сытную и вкусную закуски в форме маленьких творожных елочек с рыбкой. Такие елочки выкладываются на крекеры и подаются на них же. А в начинке – консервная тунца и крем-сыр.

Ингредиенты:

тунец — 120 г

крем сыр — 155 г

огурцы соленые — 50 г

гранат — для украшения

укроп — для украшения

крекеры — 6-10 шт

Способ приготовления:

С рыбы сливаем лишнюю воду или растительное масло. Переводим ее в мисочку, где будем смешивать ингредиенты. К тунцу добавляем крем-сыр. Также просушиваем, а затем мелко крошим соленые огурцы и все соединяем ложкой. Моем и просушиваем укроп. Нарезаем его ножом или ножницами, чем мельче, тем лучше. Сырную массу делим на частицы. Формируем частицы в форме конусов. Обваливаем их в нарезанном укропе. Выкладываем кусочки сыра на крекеры так, чтобы они имели вид елочек. Дополнительно украшаем гранатовыми зернами так, чтобы они имели вид елочных шариков.

Эта закуска очень вкусная и красивая. Также мы рассказывали, как приготовить красивую творожную закуску в виде елочного шарика.