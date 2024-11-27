Красива новорічна закуска "Ялинкова кулька": гості точно спитають, як ви її готували (відео)
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Дуже красива закуска на святковий стіл
Звичайні салати на святковий стіл — це чудово, однак іноді хочеться чогось цікавішого. Якщо звичайний крабовий салат вже приївся, варто звернути увагу на наступний рецепт.
Кулінарна блогерка Валентина Саєнко поділилась рецептом дуже красивої закуски, яка подається у новорічній стилістиці — у формі ялинкової кулі. Це сирна намазка, прикрашена зернами гранату. Дуже смачно і красиво.
Інгредієнти:
- Крем-сир — 150 г;
- Сир твердий — 50 г;
- Горішки — 30 г;
- Зелень
- Спеції до смаку
- Гранат
Спосіб приготування:
- В мисочку, в якій буде зручно усе замішувати, перекладаємо крем сир. Горіхи кришимо та обсмажуємо на сухій сковороді до яскравого аромату. Зелень миємо та просушуємо на паперових серветках.
- Твердий сир тремо на середню тертку. Зелень дрібно кришимо. До крем-сиру додаємо натертий твердий сир, нарізані горіхи та зелень.
- Солимо, перчимо, додаємо улюблені спеції. Все ретельно змішуємо. Викладаємо на харчову плівку, згортаємо та, обминаючи плівку, формуємо кульку.
- Кладемо в холодильник для стабілізації. Тримаємо в холоді мінімум годину. Перед тим, як дістати кулю, чистимо гранат та пересипаємо цілі зерна в миску, де буде зручно обвалювати нашу кулю.
- Звільняємо закуску від плівки та обсипаємо гранатом, трішки втискаючи його. Ще раз формуємо кулю.
Подається така закуска з крекерами або тостами. Кожен гість може взяти собі трохи від кулі та намастити на крекер. Дуже зручно і смачно. Також ми розповідали, як приготувати простий салат з буряком.