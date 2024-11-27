Красива новорічна закуска "Ялинкова кулька": гості точно спитають, як ви її готували (відео)

Дуже красива закуска на святковий стіл

Звичайні салати на святковий стіл — це чудово, однак іноді хочеться чогось цікавішого. Якщо звичайний крабовий салат вже приївся, варто звернути увагу на наступний рецепт.

Кулінарна блогерка Валентина Саєнко поділилась рецептом дуже красивої закуски, яка подається у новорічній стилістиці — у формі ялинкової кулі. Це сирна намазка, прикрашена зернами гранату. Дуже смачно і красиво.

Інгредієнти:

Крем-сир — 150 г;

Сир твердий — 50 г;

Горішки — 30 г;

Зелень

Спеції до смаку

Гранат

Спосіб приготування:

В мисочку, в якій буде зручно усе замішувати, перекладаємо крем сир. Горіхи кришимо та обсмажуємо на сухій сковороді до яскравого аромату. Зелень миємо та просушуємо на паперових серветках. Твердий сир тремо на середню тертку. Зелень дрібно кришимо. До крем-сиру додаємо натертий твердий сир, нарізані горіхи та зелень. Солимо, перчимо, додаємо улюблені спеції. Все ретельно змішуємо. Викладаємо на харчову плівку, згортаємо та, обминаючи плівку, формуємо кульку. Кладемо в холодильник для стабілізації. Тримаємо в холоді мінімум годину. Перед тим, як дістати кулю, чистимо гранат та пересипаємо цілі зерна в миску, де буде зручно обвалювати нашу кулю. Звільняємо закуску від плівки та обсипаємо гранатом, трішки втискаючи його. Ще раз формуємо кулю.

Подається така закуска з крекерами або тостами. Кожен гість може взяти собі трохи від кулі та намастити на крекер. Дуже зручно і смачно. Також ми розповідали, як приготувати простий салат з буряком.