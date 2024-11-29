Не викидайте прострочений кефір — приготуйте з нього мафіни: рецепт шоколадної випічки

Насолода для ласунів

Зовсім не обов'язково викидати кефір, у якого закінчився термін придатності. Адже з нього можна приготувати не лише пухкі оладки, але й смачні шоколадні мафіни.

За цим рецептом вони вийдуть ароматними, з насиченим смаком. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lizaglinskaya".

Інгредієнти:

борошно – 250 г;

цукор – 100 г;

какао-порошок – 50 г;

розпушувач – 8 г;

сіль – дрібка;

сода – 1/3 ч. л.;

яйця – 2 шт.;

вершкове масло – 100 г;

кефір – 200 мл;

чорний шоколад – 80 г;

Спосіб приготування:

1.Змішати борошно, розпушувач, соду та сіль, перемішати.

2.Додати какао через сито, перемішати.

3.Змішати яйця, цукор, кефір або йогурт, розтоплене гаряче вершкове масло, перемішати.

4.Додати суху частину, перемішати, щоб все борошно зволожилося.

5.Додати шматочки шоколаду, перемішати.

6.Наповнити тістом форми, заповнюючи на 2/3 висоти.

7.Випікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці на 20 хвилин.

8.Охолодити, вийняти з форми.