Не выбрасывайте просроченный кефир – приготовьте из него маффины: рецепт шоколадной выпечки

Наслаждение для сладкоежек

Совершенно не обязательно выбрасывать кефир, у которого истек срок годности. Ведь из него можно приготовить не только пухлые оладьи, но и вкусные шоколадные маффины.

По этому рецепту они получатся ароматными, с насыщенным вкусом. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lizaglinskaya".

Ингредиенты:

мука – 250 г;

сахар – 100 г;

какао-порошок – 50 г;

разрыхлитель – 8 г;

соль – щепотка;

сода – 1/3 ч. л.;

яйца – 2 шт.;

сливочное масло – 100 г;

кефир – 200 мл;

черный шоколад – 80 г;

Способ приготовления:

1.Смешать муку, разрыхлитель, соду и соль, перемешать.

2.Добавить какао через сито, перемешать.

3.Смешать яйца, сахар, кефир или йогурт, растопленное горячее сливочное масло, перемешать.

4.Добавить сухую часть, перемешать, чтобы вся мука увлажнилась.

5.Добавить кусочки шоколада, перемешать.

6.Наполнить тестом формы, заполняя на 2/3 высоты.

7. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке на 20 минут.

8.Охладить, вынуть из формы.