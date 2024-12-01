Вінегрет будете готувати тільки так: один інгредієнт зробить його фантастично смачним (відео)

Євген Клопотенко розповів, як приготувати його значно смачніше

Салати з буряка — це величезний обшир ідей для приготування. Ми ділились рецептом смачного салату, який викладається шарами. Тепер розповімо, як приготувати вінегрет, але не звичайний, а цікаву його версію.

Кухар та ресторатор Євген Клопотенко розповів, як приготувати його зовсім інакше, ніж у класичному варіанті. Замість картоплі він пропонує взяти авокадо, а овочі не варити, а запікати.

Інгредієнти:

1 буряк

1 морква

1 жменя лісових горіхів

1 авокадо

2-3 ст. л. соняшникової олії

1-2 ст. л. бальзамічного оцту

1 ч. л. французької гірчиці в зернах

сіль і перець до смаку

Спосіб приготування:

Буряк і моркву ретельно миємо та просушуємо на паперових рушниках. Загортаємо щільно в фольгу та запікаємо в духовці при температурі 180 градусів. Час приготування залежить від розміру овочів, тому треба кожні 20-30 перевіряти, чи не спеклись. Коли буряк та морква повністю охолонуть, чистимо їх від шкірки та нарізаємо середнім кубиком. Авокадо розрізаємо навпіл, виймаємо кісточку і ложкою дістаємо м'якоть. Нарізаємо такими самими шматочками, як морква з буряком — нехай салат буде однакового розміру. Починаємо збирати салат. У глибокій мисці з’єднуємо всі овочі, додаємо 1-2 ст. л. бальзамічного оцту, 1 ч. л. гірчиці, 2-3 ст. л. соняшникової олії. До смаку доводимо сіллю та перцем та посипаємо горіхами. В рецепті лісові, та можна взяти будь-які інші.

Салат має насичені смак та аромат, а також яскравий вигляд. Також ми розповідали, як приготувати смачну закуску з капусти.