Винегрет будете готовить только так: один ингредиент сделает его фантастически вкусным (видео)

Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить его гораздо вкуснее

Салаты из свеклы – это огромный простор идей для приготовления. Мы делились рецептом вкусного салата, который выкладывается слоями. Теперь расскажем, как приготовить винегрет, но не обычный, а интересную его версию.

Повар и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить его совсем по-другому, чем в классическом варианте. Вместо картофеля он предлагает взять авокадо, а овощи не варить, а запекать.

Ингредиенты:

1 свекла

1 морковь

1 горсть лесных орехов

1 авокадо

2-3 ст. л. подсолнечного масла

1-2 ст. л. бальзамического уксуса

1 ч. л. французской горчицы в зернах

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Свеклу и морковь тщательно моем и просушиваем на бумажных полотенцах. Заворачиваем плотно в фольгу и запекаем в духовке при температуре 180 градусов. Время приготовления зависит от размера овощей, поэтому нужно каждые 20-30 проверять, не спеклись ли. Когда свеклу и морковь полностью остынут, чистим ее от кожуры и нарезаем средним кубиком. Авокадо разрезаем пополам, вынимаем косточку и ложкой достаем мякоть. Нарезаем такими же кусочками, как морковь со свеклой — пусть салат будет одинакового размера. Начинаем собирать салат. В глубочайшей миске соединяем все овощи, добавляем 1-2 ст. л. бальзамического уксуса, 1 ч. л. горчицы, 2-3 ст. л. подсолнечного масла. По вкусу доводим солью и перцем и посыпаем орехами. В рецепте лесные, но можно взять любые другие.

Салат имеет насыщенный вкус и аромат, а также яркий вид. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную закуску из капусты.