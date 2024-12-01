Укр

Винегрет будете готовить только так: один ингредиент сделает его фантастически вкусным (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Интересная вариация на привычный салат
Интересная вариация на привычный салат. Фото Скриншот из видео

Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить его гораздо вкуснее

Салаты из свеклы – это огромный простор идей для приготовления. Мы делились рецептом вкусного салата, который выкладывается слоями. Теперь расскажем, как приготовить винегрет, но не обычный, а интересную его версию.

Повар и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить его совсем по-другому, чем в классическом варианте. Вместо картофеля он предлагает взять авокадо, а овощи не варить, а запекать.

Ингредиенты:

  • 1 свекла
  • 1 морковь
  • 1 горсть лесных орехов
  • 1 авокадо
  • 2-3 ст. л. подсолнечного масла
  • 1-2 ст. л. бальзамического уксуса
  • 1 ч. л. французской горчицы в зернах
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Свеклу и морковь тщательно моем и просушиваем на бумажных полотенцах. Заворачиваем плотно в фольгу и запекаем в духовке при температуре 180 градусов. Время приготовления зависит от размера овощей, поэтому нужно каждые 20-30 проверять, не спеклись ли.
  2. Когда свеклу и морковь полностью остынут, чистим ее от кожуры и нарезаем средним кубиком. Авокадо разрезаем пополам, вынимаем косточку и ложкой достаем мякоть. Нарезаем такими же кусочками, как морковь со свеклой — пусть салат будет одинакового размера.
  3. Начинаем собирать салат. В глубочайшей миске соединяем все овощи, добавляем 1-2 ст. л. бальзамического уксуса, 1 ч. л. горчицы, 2-3 ст. л. подсолнечного масла. По вкусу доводим солью и перцем и посыпаем орехами. В рецепте лесные, но можно взять любые другие.

Салат имеет насыщенный вкус и аромат, а также яркий вид. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную закуску из капусты.

Теги:
#Рецепт #Салат #Авокадо #Евгений Клопотенко #Піст