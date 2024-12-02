Беремо "Бите скло" і загортаємо в млинці: цей десерт ваші гості не забудуть (відео)
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Ці млинці можна сміливо подавати гостям
Прості десерти можуть бути вишуканими. Ми розповідали, як приготувати шоколадний мус всього з двох інгредієнтів. Тепер ділимось рецептом дуже смачних млинців з екзотичною начинкою.
Всі люблять торт "Бите скло". Авторка кулінарного блогу diali_cooking пішла далі і вигадала на його основі інший десерт — дуже смачні, незвичні і красиві млинці з начинкою з цього простого тортика. Вони не тільки смачні, а ще й мають ефектний вигляд.
Інгредієнти:
- молоко — 250 мл
- окріп — 100 мл
- яйця — 2 шт
- борошно — 130 г
- цукор — 2 ст. л.
- олія — 30 мл
Для начинки:
- сметана — 400 г
- цукрова пудра — 100 г
- желатин 1 ч. л.
- 30 мл води
- желе — 2 пачки різних кольорів
Спосіб приготування:
- З’єднуємо в одній мисці яйця та молоко. Додаємо борошно та цукор, спочатку трохи замішуємо, а тоді збиваємо блендером.
- Коли тісто стане однорідним, вливаємо в нього швидко олію та окріп. Одразу вимішуємо. Смажимо млинці з двох сторін на розігрітій сковорідці. Відставляємо.
- Желе попередньо розмішуємо з водою за пропорціями, вказаними на пачці. Залишаємо до повного застигання.
- Воно повинне застигнути до того, як ви будете братись за решту начинки. Нарізаємо його смужками.
- Желатин попередньо заливаємо водою і залишаємо на 10 хвилин. Сметану перемішуємо з цукровою пудрою до розчинення останньої.
- Додаємо розтоплений желатин і швидко викладаємо на млинці. Зверху викладаємо смужки кольорового желе. Все щільно скручуємо і ставимо в холодильник до застигання.
Десерт дуже простий, але вигляд має розкішний. Також ми розповідали, як приготувати ніжні святкові пампухи.