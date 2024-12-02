Беремо "Бите скло" і загортаємо в млинці: цей десерт ваші гості не забудуть (відео)

Ці млинці можна сміливо подавати гостям

Прості десерти можуть бути вишуканими. Ми розповідали, як приготувати шоколадний мус всього з двох інгредієнтів. Тепер ділимось рецептом дуже смачних млинців з екзотичною начинкою.

Всі люблять торт "Бите скло". Авторка кулінарного блогу diali_cooking пішла далі і вигадала на його основі інший десерт — дуже смачні, незвичні і красиві млинці з начинкою з цього простого тортика. Вони не тільки смачні, а ще й мають ефектний вигляд.

Інгредієнти:

молоко — 250 мл

окріп — 100 мл

яйця — 2 шт

борошно — 130 г

цукор — 2 ст. л.

олія — 30 мл

Для начинки:

сметана — 400 г

цукрова пудра — 100 г

желатин 1 ч. л.

30 мл води

желе — 2 пачки різних кольорів

Спосіб приготування:

З’єднуємо в одній мисці яйця та молоко. Додаємо борошно та цукор, спочатку трохи замішуємо, а тоді збиваємо блендером. Коли тісто стане однорідним, вливаємо в нього швидко олію та окріп. Одразу вимішуємо. Смажимо млинці з двох сторін на розігрітій сковорідці. Відставляємо. Желе попередньо розмішуємо з водою за пропорціями, вказаними на пачці. Залишаємо до повного застигання. Воно повинне застигнути до того, як ви будете братись за решту начинки. Нарізаємо його смужками. Желатин попередньо заливаємо водою і залишаємо на 10 хвилин. Сметану перемішуємо з цукровою пудрою до розчинення останньої. Додаємо розтоплений желатин і швидко викладаємо на млинці. Зверху викладаємо смужки кольорового желе. Все щільно скручуємо і ставимо в холодильник до застигання.

Десерт дуже простий, але вигляд має розкішний. Також ми розповідали, як приготувати ніжні святкові пампухи.