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Беремо "Бите скло" і загортаємо в млинці: цей десерт ваші гості не забудуть (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий рецепт десерту
Чудовий рецепт десерту. Фото diali_cooking

Ці млинці можна сміливо подавати гостям

Прості десерти можуть бути вишуканими. Ми розповідали, як приготувати шоколадний мус всього з двох інгредієнтів. Тепер ділимось рецептом дуже смачних млинців з екзотичною начинкою.

Всі люблять торт "Бите скло". Авторка кулінарного блогу diali_cooking пішла далі і вигадала на його основі інший десерт — дуже смачні, незвичні і красиві млинці з начинкою з цього простого тортика. Вони не тільки смачні, а ще й мають ефектний вигляд.

Інгредієнти:

  • молоко — 250 мл
  • окріп — 100 мл
  • яйця — 2 шт
  • борошно — 130 г
  • цукор — 2 ст. л.
  • олія — 30 мл

Для начинки:

  • сметана — 400 г
  • цукрова пудра — 100 г
  • желатин 1 ч. л.
  • 30 мл води
  • желе — 2 пачки різних кольорів

Спосіб приготування:

  1. З’єднуємо в одній мисці яйця та молоко. Додаємо борошно та цукор, спочатку трохи замішуємо, а тоді збиваємо блендером.
  2. Коли тісто стане однорідним, вливаємо в нього швидко олію та окріп. Одразу вимішуємо. Смажимо млинці з двох сторін на розігрітій сковорідці. Відставляємо.
  3. Желе попередньо розмішуємо з водою за пропорціями, вказаними на пачці. Залишаємо до повного застигання.
  4. Воно повинне застигнути до того, як ви будете братись за решту начинки. Нарізаємо його смужками.
  5. Желатин попередньо заливаємо водою і залишаємо на 10 хвилин. Сметану перемішуємо з цукровою пудрою до розчинення останньої.
  6. Додаємо розтоплений желатин і швидко викладаємо на млинці. Зверху викладаємо смужки кольорового желе. Все щільно скручуємо і ставимо в холодильник до застигання.

Десерт дуже простий, але вигляд має розкішний. Також ми розповідали, як приготувати ніжні святкові пампухи.

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#Рецепт #Десерт #Млинці