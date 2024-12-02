Берем "Битое стекло" и заворачиваем в блины: этот десерт ваши гости не забудут (видео)
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Эти блины можно смело подавать гостям
Простые десерты могут быть изысканными. Мы рассказывали, как приготовить шоколадный мусс всего из двух ингредиентов. Теперь делимся рецептом вкуснейших блинов с экзотической начинкой.
Все любят торт "Битое стекло". Автор кулинарного блога diali_cooking пошла дальше и придумала на его основе другой десерт – очень вкусные, необычные и красивые блины с начинкой из этого простого тортика. Они не только вкусные, но еще и выглядят эффектно.
Ингредиенты:
- молоко — 250 мл
- кипяток — 100 мл
- яйца — 2 шт
- мука — 130 г
- сахар – 2 ст. л.
- масло — 30 мл
Для начинки:
- сметана — 400 г
- сахарная пудра — 100 г
- желатин 1 ч. л.
- 30 мл воды
- желе — 2 пачки разных цветов
Способ приготовления:
- Соединяем в одной миске яйца и молоко. Добавляем муку и сахар, сначала немного замешиваем, а затем взбиваем блендером.
- Когда тесто станет однородным, быстро вливаем в него масло и кипяток. Сразу вымешиваем. Жарим блины с двух сторон на разогретой сковороде. Отставляем.
- Желе предварительно размешиваем с водой по пропорциям, указанным на пачке. Оставляем до полного застывания.
- Оно должно застыть до того, как вы будете браться за остальные начинки. Нарезаем его полосками.
- Желатин предварительно заливаем водой и оставляем на 10 минут. Сметану перемешиваем с сахарной пудрой до растворения последней.
- Добавляем растопленный желатин и быстро выкладываем на блины. Сверху выкладываем полоски цветного желе. Все плотно скручиваем и ставим в холодильник до застывания.
Десерт очень прост, но выглядит роскошно. Также мы рассказывали, как приготовить нежные праздничные пышки.