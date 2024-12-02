Берем "Битое стекло" и заворачиваем в блины: этот десерт ваши гости не забудут (видео)

Эти блины можно смело подавать гостям

Простые десерты могут быть изысканными. Мы рассказывали, как приготовить шоколадный мусс всего из двух ингредиентов. Теперь делимся рецептом вкуснейших блинов с экзотической начинкой.

Все любят торт "Битое стекло". Автор кулинарного блога diali_cooking пошла дальше и придумала на его основе другой десерт – очень вкусные, необычные и красивые блины с начинкой из этого простого тортика. Они не только вкусные, но еще и выглядят эффектно.

Ингредиенты:

молоко — 250 мл

кипяток — 100 мл

яйца — 2 шт

мука — 130 г

сахар – 2 ст. л.

масло — 30 мл

Для начинки:

сметана — 400 г

сахарная пудра — 100 г

желатин 1 ч. л.

30 мл воды

желе — 2 пачки разных цветов

Способ приготовления:

Соединяем в одной миске яйца и молоко. Добавляем муку и сахар, сначала немного замешиваем, а затем взбиваем блендером. Когда тесто станет однородным, быстро вливаем в него масло и кипяток. Сразу вымешиваем. Жарим блины с двух сторон на разогретой сковороде. Отставляем. Желе предварительно размешиваем с водой по пропорциям, указанным на пачке. Оставляем до полного застывания. Оно должно застыть до того, как вы будете браться за остальные начинки. Нарезаем его полосками. Желатин предварительно заливаем водой и оставляем на 10 минут. Сметану перемешиваем с сахарной пудрой до растворения последней. Добавляем растопленный желатин и быстро выкладываем на блины. Сверху выкладываем полоски цветного желе. Все плотно скручиваем и ставим в холодильник до застывания.

Десерт очень прост, но выглядит роскошно. Также мы рассказывали, как приготовить нежные праздничные пышки.