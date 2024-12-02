Цей яскравий салат "Віночок" зібрав мільйони переглядів: приготуйте і ви (відео)
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Чудовий рецепт смачного салату
На святковий стіл хочеться ставити не тільки смачні, а й дуже красиві закуски. Ми ділились рецептом апетитної картоплі-гармошки. Тепер розповідаємо, як приготувати красивий салат, відео якого зібрало мільйони переглядів.
Про це розповіла авторка відео, кулінарна блогерка Альона Карпюк. Цей салат з ананасом та куркою — не тільки смачний, а й має привабливий вигляд, адже викладається у формі віночка.
Інгредієнти:
- відварене куряче філе
- 3 яйця
- 100 г сиру твердого
- зелень
- томати чері
- кукурдзa консервована
- ананас консервований
- майонез
Спосіб приготування:
- Яйця відварюємо накруто та охолоджуємо. Чистимо від шкаралупи. Куряче філе також відварюємо та дрібно кришимо.
- Яйця та сир натираємо на тертці. Кукурудзу та ананас обсушуємо від сиропу.
- Після цього можна починати збирати салат. Беремо два кулінарні кільця: одне більшого діаметру, а інше — маленького. Встановлюємо на таріль велике, а всередині нього — маленьке.
- Першим шаром викладаємо курку. Робимо шар майонезу, викладаємо половину сиру. Змащуємо майонезом.
- Кладемо половину варених яєць та майонез. Кладемо кукурудзу, а наверх — майонез. Наступним шаром викладаємо ананас, знову майонез.
- Решту яєць змішуємо з сиром та викладаємо верхнім шаром. Декоруємо салат кропом та половинками томатів чері.
Залишаємо салат в холодильнику — щоб настоявся. Перед подачею обережно знімаємо кулінарні кільця. Також ми розповідали, як приготувати апетитний м’ясний рулет.