Цей яскравий салат "Віночок" зібрав мільйони переглядів: приготуйте і ви (відео)

Чудовий рецепт смачного салату

На святковий стіл хочеться ставити не тільки смачні, а й дуже красиві закуски. Ми ділились рецептом апетитної картоплі-гармошки. Тепер розповідаємо, як приготувати красивий салат, відео якого зібрало мільйони переглядів.

Про це розповіла авторка відео, кулінарна блогерка Альона Карпюк. Цей салат з ананасом та куркою — не тільки смачний, а й має привабливий вигляд, адже викладається у формі віночка.

Інгредієнти:

відварене куряче філе

3 яйця

100 г сиру твердого

зелень

томати чері

кукурдзa консервована

ананас консервований

майонез

Спосіб приготування:

Яйця відварюємо накруто та охолоджуємо. Чистимо від шкаралупи. Куряче філе також відварюємо та дрібно кришимо. Яйця та сир натираємо на тертці. Кукурудзу та ананас обсушуємо від сиропу. Після цього можна починати збирати салат. Беремо два кулінарні кільця: одне більшого діаметру, а інше — маленького. Встановлюємо на таріль велике, а всередині нього — маленьке. Першим шаром викладаємо курку. Робимо шар майонезу, викладаємо половину сиру. Змащуємо майонезом. Кладемо половину варених яєць та майонез. Кладемо кукурудзу, а наверх — майонез. Наступним шаром викладаємо ананас, знову майонез. Решту яєць змішуємо з сиром та викладаємо верхнім шаром. Декоруємо салат кропом та половинками томатів чері.

Залишаємо салат в холодильнику — щоб настоявся. Перед подачею обережно знімаємо кулінарні кільця. Також ми розповідали, як приготувати апетитний м’ясний рулет.