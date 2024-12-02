Этот яркий салат "Веночек" собрал миллионы просмотров: приготовьте и вы (видео)
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Прекрасный рецепт вкусного салата
На праздничный стол хочется ставить не только вкусные, но очень красивые закуски. Мы делились рецептом аппетитной картошки-гармошки. Теперь рассказываем, как приготовить красивый салат, видео которого собрало миллионы просмотров.
Об этом рассказала автор видео, кулинарный блогер Алена Карпюк. Этот салат с ананасом и курицей — не только вкусный, но и привлекательный, ведь выкладывается в форме венчика.
Ингредиенты:
- отварное куриное филе
- 3 яйца
- 100 г твердого сыра
- зелень
- томаты черри
- кукурдзa консервированная
- ананас консервированный
- майонез
Способ приготовления:
- Яйца отвариваем вкрутую и охлаждаем. Чистим от скорлупы. Куриное филе также отвариваем и мелко крошим.
- Яйца и творог натираем на терке. Кукурузу и ананас обсушиваем от сиропа.
- После этого можно начинать собирать салат. Берем два кулинарных кольца: одно большего диаметра, а другое маленького. Устанавливаем на тарелку большое, а внутри него – маленькое.
- Первым слоем выкладываем курицу. Делаем слой майонеза, выкладываем половину сыра. Смазываем майонезом.
- Кладем половину вареных яиц и майонез. Кладем кукурузу, а наверх – майонез. Следующим слоем выкладываем ананас, снова майонез.
- Остальные яйца смешиваем с сыром и выкладываем верхним слоем. Декорируем салат укропом и половинками томатов черри.
Оставляем салат в холодильнике – чтобы настоялся. Перед подачей осторожно снимаем кулинарные кольца. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный мясной рулет.