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Этот яркий салат "Веночек" собрал миллионы просмотров: приготовьте и вы (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитный салат с ананасом
Аппетитный салат с ананасом. Фото Скриншот из видео

Прекрасный рецепт вкусного салата

На праздничный стол хочется ставить не только вкусные, но очень красивые закуски. Мы делились рецептом аппетитной картошки-гармошки. Теперь рассказываем, как приготовить красивый салат, видео которого собрало миллионы просмотров.

Об этом рассказала автор видео, кулинарный блогер Алена Карпюк. Этот салат с ананасом и курицей — не только вкусный, но и привлекательный, ведь выкладывается в форме венчика.

Ингредиенты:

  • отварное куриное филе
  • 3 яйца
  • 100 г твердого сыра
  • зелень
  • томаты черри
  • кукурдзa консервированная
  • ананас консервированный
  • майонез

Способ приготовления:

  1. Яйца отвариваем вкрутую и охлаждаем. Чистим от скорлупы. Куриное филе также отвариваем и мелко крошим.
  2. Яйца и творог натираем на терке. Кукурузу и ананас обсушиваем от сиропа.
  3. После этого можно начинать собирать салат. Берем два кулинарных кольца: одно большего диаметра, а другое маленького. Устанавливаем на тарелку большое, а внутри него – маленькое.
  4. Первым слоем выкладываем курицу. Делаем слой майонеза, выкладываем половину сыра. Смазываем майонезом.
  5. Кладем половину вареных яиц и майонез. Кладем кукурузу, а наверх – майонез. Следующим слоем выкладываем ананас, снова майонез.
  6. Остальные яйца смешиваем с сыром и выкладываем верхним слоем. Декорируем салат укропом и половинками томатов черри.

Оставляем салат в холодильнике – чтобы настоялся. Перед подачей осторожно снимаем кулинарные кольца. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный мясной рулет.

Теги:
#Рецепт #Салат #Новый год #Закуска #Ананас