Этот яркий салат "Веночек" собрал миллионы просмотров: приготовьте и вы (видео)

Прекрасный рецепт вкусного салата

На праздничный стол хочется ставить не только вкусные, но очень красивые закуски. Мы делились рецептом аппетитной картошки-гармошки. Теперь рассказываем, как приготовить красивый салат, видео которого собрало миллионы просмотров.

Об этом рассказала автор видео, кулинарный блогер Алена Карпюк. Этот салат с ананасом и курицей — не только вкусный, но и привлекательный, ведь выкладывается в форме венчика.

Ингредиенты:

отварное куриное филе

3 яйца

100 г твердого сыра

зелень

томаты черри

кукурдзa консервированная

ананас консервированный

майонез

Способ приготовления:

Яйца отвариваем вкрутую и охлаждаем. Чистим от скорлупы. Куриное филе также отвариваем и мелко крошим. Яйца и творог натираем на терке. Кукурузу и ананас обсушиваем от сиропа. После этого можно начинать собирать салат. Берем два кулинарных кольца: одно большего диаметра, а другое маленького. Устанавливаем на тарелку большое, а внутри него – маленькое. Первым слоем выкладываем курицу. Делаем слой майонеза, выкладываем половину сыра. Смазываем майонезом. Кладем половину вареных яиц и майонез. Кладем кукурузу, а наверх – майонез. Следующим слоем выкладываем ананас, снова майонез. Остальные яйца смешиваем с сыром и выкладываем верхним слоем. Декорируем салат укропом и половинками томатов черри.

Оставляем салат в холодильнике – чтобы настоялся. Перед подачей осторожно снимаем кулинарные кольца. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный мясной рулет.