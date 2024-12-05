В магазині це м’ясо коштує купу грошей: як приготувати вдома і без зусиль (відео)

Як смачно приготувати в’ялену свинину

На святковий стіл хочеться поставити апетитні м’ясні закуски. Ми ділились рецептом апетитного курячого рулету. Тепер розповідаємо, як приготувати апетитну в’ялену свинину.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка ruslana_babichenko. Так м’ясо зовсім нескладно приготувати — вам знадобиться духовка та нітритна сіль. В’ялена свинина в магазині коштує чималих грошей, а відтворити рецепт вдома зовсім нескладно.

Інгредієнти:

мʼясо (баликова частина або шия) — 1 кг

сіль нітритна — 20 г

кухонна сіль — 10 г

перець — 1 ч. л.

сухий часник — 1 ч. л.

паприка мелена копчена — 1 ч. л.

дрібка мускатного горіха

Спосіб приготування:

Перш за все, потрібно підготувати мʼясо. З нього потрібно зрізати зайвий жир та просушити паперовим рушником. Змішуємо звичайну сіль з нітритною і змащуємо м’ясо з усіх сторін. Наступним етапом потрібно дуже щільно загорнути м’ясо в харчову плівку. Повинно бути десь 7 обертів плівки. Прибираємо м’ясо в холодильник на 4 доби. За цей час не розгортаємо його. Дістаємо м’ясо, промиваємо його проточною водою. Просушуємо паперовими рушниками. Окремо змішуємо мускатний горіх, перець, паприку та сухий часник. Ретельно натираємо м’ясо з усіх боків, масажуючи його. Викладаємо свинину у форму для запікання. Відправляємо його в духовку на 4 години. Весь цей час готуємо його на 80 градусах.

Коли м’ясо буде готове, вимкніть духовку і дайте йому охолонути. Після цього можна нарізати та смакувати. Також ми ділились рецептом дуже красивої сирної закуски.