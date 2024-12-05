В магазині це м’ясо коштує купу грошей: як приготувати вдома і без зусиль (відео)
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Як смачно приготувати в’ялену свинину
На святковий стіл хочеться поставити апетитні м’ясні закуски. Ми ділились рецептом апетитного курячого рулету. Тепер розповідаємо, як приготувати апетитну в’ялену свинину.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка ruslana_babichenko. Так м’ясо зовсім нескладно приготувати — вам знадобиться духовка та нітритна сіль. В’ялена свинина в магазині коштує чималих грошей, а відтворити рецепт вдома зовсім нескладно.
Інгредієнти:
- мʼясо (баликова частина або шия) — 1 кг
- сіль нітритна — 20 г
- кухонна сіль — 10 г
- перець — 1 ч. л.
- сухий часник — 1 ч. л.
- паприка мелена копчена — 1 ч. л.
- дрібка мускатного горіха
Спосіб приготування:
- Перш за все, потрібно підготувати мʼясо. З нього потрібно зрізати зайвий жир та просушити паперовим рушником.
- Змішуємо звичайну сіль з нітритною і змащуємо м’ясо з усіх сторін. Наступним етапом потрібно дуже щільно загорнути м’ясо в харчову плівку. Повинно бути десь 7 обертів плівки.
- Прибираємо м’ясо в холодильник на 4 доби. За цей час не розгортаємо його.
- Дістаємо м’ясо, промиваємо його проточною водою. Просушуємо паперовими рушниками.
- Окремо змішуємо мускатний горіх, перець, паприку та сухий часник. Ретельно натираємо м’ясо з усіх боків, масажуючи його.
- Викладаємо свинину у форму для запікання. Відправляємо його в духовку на 4 години. Весь цей час готуємо його на 80 градусах.
Коли м’ясо буде готове, вимкніть духовку і дайте йому охолонути. Після цього можна нарізати та смакувати. Також ми ділились рецептом дуже красивої сирної закуски.